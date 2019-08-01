Глава офиса Зеленского ушел в отставку 13 1.08.2019, 20:20

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Андрей Богдан

Андрей Богдан ушел в отставку спустя 73 дня после назначения.

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации главы государства.

С начала президентской кампании Владимира Зеленского зимой 2019 года Богдан стал юридическим советником кампании кандидата на пост главы государства.

21 мая вступивший на пост новоизбранный президент Зеленский назначил своим указом Богдана главой администрации президента Украины (теперь – офис президента).