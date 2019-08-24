Ученые нашли холодильник 17-го века 2 24.08.2019, 18:17

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Первый бытовой электрический холодильник появился лишь в 1913 году.

Прототип современного холодильника, датированный XVII веком, обнаружен при раскопках в исторических Поганкиных палатах в Пскове, сообщает Псково-Изборский музей-заповедник. Как отмечает музей, находка "будет обязательно музеефицирована" в составе будущей экспозиции, демонстрирующей древнюю кухню, пишет lenta.ua.

Фото: iz

Первый бытовой электрический холодильник появился в 1913 году.

Поганкины палаты — каменное жилое, складское и производственное здание, которое было построено в 70-е годы XVII века, а сейчас относится к памятникам истории и культуры федерального значения.