Пасечник Виктор и фальсификации 16 Ирина Халип

13.09.2019, 8:14

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Ирина Халип

Власть гоняет белорусов по подворотням.

Мы с пасечником Виктором – почти коллеги. Мы оба стоим у метро «Тракторный завод». Я собираю подписи. Виктор продает мед. Вопреки многолетним белорусским традициям, меня с бело-красно-белым флагом милиция не гоняет. А Виктора с его медом – гоняет.

Мы познакомились, когда он подошел к нашему пикету, чтобы осадить агрессивного дядечку, тычущего пальцем в бело-красно-белый и европейский флаги и кричащего «нам, белорусам, с этими флагами не по пути!». Очень мягко Виктор вступил в разговор с тем человеком. Сказал: «Зачем же вы так? Мы, белорусы, под разными флагами ходим, а должны все вместе сесть за стол и подумать, как жизнь лучше сделать. Мы все, со всеми нашими разными взглядами, должны слышать друг друга». Агрессию он сбил. Дядечка ушел с тихим ворчанием «все равно под ваши фашистские флаги не встану, уж лучше под русские», но, по крайней мере, без криков.

Виктор говорит на такой химически чистой трасянке, что звучит она даже красиво. Общаться с ним – одно удовольствие. Виктор из Березино. Много лет он делает мед. Отличный, между прочим, мед. Я купила после того, как увидела бегущего человека, кричащего «жена из окна увидела, что ты здесь!». Постоянные покупатели, покупающие мед у Виктора не первый год, – это лучше, чем любой сертификат качества. Хотя с сертификатами и прочими документами у Виктора тоже все в порядке. В Минск он привозит свой мед два раза в неделю. Торгует всегда у выхода из метро «Тракторный завод». Его гоняет милиция. И штрафует. Один штраф равен четырем банкам вкусного меда. Виктор уходит во дворы, а потом все равно возвращается.

Милиция говорит ему: на Комаровке торгуй себе, дядя, сколько влезет, а здесь плати штраф за несанкционированную торговлю. Но Виктор не хочет на Комаровку: «У меня дешевле. Что мне делать на Комаровке? Да я оттуда со своими ценами живым не выйду. А повышать не хочу – у меня здесь постоянные покупатели, они годами покупают мой мед. У них тоже денег не так уж много, чтобы переплачивать. Знаете, а я ведь в депутаты областного совета выдвигался, - говорит он. – Могу рассказать. Хотел что-то сделать, чтобы простому человеку легче жилось. Чтобы не гоняли вот так, как сейчас. Чтобы уважали тех, кто работает. И что вы думаете? Я собрал 1300 подписей. Это же Березино, маленький городок, мы здесь все друг друга знаем, я ж ногами обошел всех, кто подписывался. А они чуть ли не 500 подписей признали недействительными и не зарегистрировали меня. А я один был! Если бы кто-то из инициативной группы сам сходил и потом мне листы те принес – ну ладно, можно было хотя бы заподозрить, что человек плохо заполнил лист или где-то схалтурил. Но ведь я же лично ходил! По всем адресам, и каждую подпись помню. Зачем они так с человеком? Я не знаю. А вы понимаете, что с вами они могут точно так же поступить?..»

Я понимаю, естественно. А еще я понимаю, что пасечник Виктор – это и есть идеальный белорус. Или среднестатистический – как кому удобнее воспринимать. Работящий (да еще и производящий высококачественный продукт). Толерантный (именно он сбил волну агрессии с того прохожего, который впал в истерику при виде европейского и бело-красно-белого флагов). Неравнодушный (выдвигался в облсовет, чтобы изменить ситуацию хотя бы в регионе). И этого человека милиция гоняет по дворам, как легавые – зайца. А местный изибрком его не регистрирует, не только не стыдясь фальсификаций, но даже не маскируясь. Местному избиркому, как и центральному, а также их паханам не нужно, чтобы белорусы участвовали в принятии решений. Это опасно. Начнут решать – перестанут быть рабами. Так что лучше гонять их по подворотням. Так надежнее.

На прощание Виктор сказал: «Неужели они и правда думают, что простой человек будет уважать эту власть?» Не думают они, Виктор. «Думалка» давно отсохла.

Ирина Халип, специально для Charter97.org