Диверсия против Путина 1 28.09.2019, 13:59

Фото:RFL/RL

Кремль видит угрозу из Пскова?

В доме лидера Псковского областного совета профсоюзов Ульяны Михайловой 26 сентября прошел обыск. Против нее возбуждено уже второе уголовное дело – подозревают в растрате профсоюзных денег. Сама Михайлова убеждена, что уголовное преследование потребовалось, чтобы устранить ее от должности, а заодно отомстить за организацию пенсионных и экологических протестов, передает Север. Реалии.

Фото:RFL/RL

Ульяна Михайлова возглавляет Псковский областной совет профсоюзов с 2009 года. В 2011 и 2015 годах она становилась депутатом Псковского областного собрания от партии "Единая Россия". Она активно поддерживает президентский курс Владимира Путина, но это не мешает ей быть организатором митингов против пенсионной реформы и в защиту работников госпредприятия "Псковпассажиравтотранс", вместе с активистами она борется против мусорного полигона под Порховом и химзаводом вблизи Пскова. Протестная активность, очевидно, испортила ее отношения с региональной властью.

По таким основаниям можно сажать каждого!

– Они пришли в 06:55 утра к нам в дом в деревне Большие Гоголи. Дети, их у нас четверо, самой маленькой два годика, спали. Двое были в масках и с автоматами, еще сотрудники МЧС прибыли – наверно, думали, что я ворота не открою и придется пилить, – рассказывает Ульяна Михайлова. – Всего было 11 человек. Теперь я обвиняемая в растрате средств профсоюза за четыре командировки в Санкт-Петербург, которые следователи считают необоснованными.

Фото:RFL/RL

Пока у Михайловой проходил обыск, пресс-служба СУ СК по Псковской области выдала краткую новость – уголовное дело возбуждено непосредственно в отношении лидера псковских профсоюзов. По версии правоохранителей, она в частных поездках оплачивала отель со счета организации и "присвоила и обратила в свою пользу денежные средства на сумму почти 200 тысяч рублей".

– Не будет у меня в голосе ни страха, ни сомнения! Это возмутительно, когда по таким фактам возбуждается уголовное дело! Мне вменяется несколько командировок в Санкт-Петербург. Вот, следствие считает, что 4-7 апреля 2019 года я была там с частным визитом. Но в это время я ездила туда по приглашению Северо-Западного ФНПР, мы беседовали с работодателями, представителями правительства РФ, лидерами профсоюзов. Я даже с докладом там выступала о проблемах мусорной реформы. А еще тогда же была научно-практическая конференция в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, где я докладывала о правозащитной кампании государственного предприятия "Псковпассажиравтотранс". Меня там человек 300 видело! – возмущается Ульяна Михайлова.

По ее словам, остальные поездки также связаны с профсоюзными мероприятиями – это были доклады на школе практик, встречи и подписание договоров с активом железнодорожников.

– Я сейчас готовлюсь к допросам и собираю вот эти свои доклады как подтверждения. Большего абсурда, конечно, в части возбуждения дела против меня быть не может! Мои визиты носят рабочий характер, а переговоры я могу вести хоть на пне в лесу, если это будет удобно! Мы не госструктура, поэтому сами определяем и форматы встречи, и их участников. Указывать нам на необоснованность командировок может только коллегиальный орган областного совета профсоюзов, но никак не следствие. Я вообще в шоке от этого всего! Вот взяла в руки документы о командировках, изучила, потом смотрю постановление следствия и не понимаю, что происходит. По таким основаниям можно сажать и привлекать каждого председателя профсоюзной организации! – говорит Михайлова.

Мы эти темы не отпустим ни за что

Это уже второе уголовное дело против лидера псковских профсоюзов, возбужденное в этом году. Первое полиция возбудила в начале июля "в отношении неопределенного круга лиц из числа сотрудников". Тогда профсоюзу инкриминировалось "ведение незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере". Полиция подозревает, что в профсоюзе нелегально существовала гидрохимическая лаборатория. При этом такой вид деятельности предусмотрен уставом организации, а сама лаборатория аккредитована.

Фото:RFL/RL

Гидрохимическая лаборатория Псковского областного совета профсоюзов хорошо знакома местным активистам. Именно здесь с 2018 года, по просьбе местных жителей, анализировали пробы воды, чтобы сделать выводы о влиянии на экологию нового мусорного полигона в Порховском районе, куда стали возить мусор из Пскова после закрытия городской свалки. Жители Порхова возмущались, устраивали сходы и митинги и требовали "прекратить травить псковскими помоями".

Если потом пыхнет, то пыхнет сильно. Придется полгорода эвакуировать

Кроме того, лаборатория профсоюзов должна была стать базой для независимой общественной экологической экспертизы проектной документации будущего химзавода "Титан-Полимер". Его по договоренности с администрацией Псковской области собираются строить вблизи Пскова. Ульяна Михайлова постоянно критиковала этот проект и говорила, что сомневается, что инвестор предоставит достоверные экологические исследования.

– Если потом пыхнет, то пыхнет сильно. Придется полгорода эвакуировать. И нашу 76-ю дивизию. Вообще, это диверсия против президента, – заявляла лидер псковских профсоюзов на митинге 3 марта.

Фото:RFL/RL

3 июля, когда она отправилась в Санкт-Петербург на переговоры по поводу "Титана" с экспертами по экологии, в зданиях облсовпрофа начались обыски, и Михайловой пришлось вернуться в Псков.

– Как только мы занялись экологией, это повысило популярность профсоюза, потому что мы стали говорить на актуальные темы – мусор, полигоны, качество воды, строительство "Титан-Полимера". Это темы, которые будоражат население. Про зарплату не говорят с такой активностью, вопрос индексации зарплат на более низких тонах! Мы эти темы не отпустим ни за что. На уровне нашего региона они являются архиважными, – обещала Ульяна Михайлова на пресс-конференции по поводу возбуждения первого уголовного дела.

Неуправляемый, недоговороспособный элемент

Уже в июле она назвала преследование облсовпрофа "политическим заказом". Первые "звоночки" прозвучали в провластных телеграм-каналах еще летом 2018 года, когда в разгар предвыборной кампании врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Михайлова критиковала пенсионную реформу. После этого, по словам лидера профсоюзов, в администрации области сформулировали тезис, что она "неуправляемый, недоговороспособный элемент на территории Псковской области, который не понимает высшего значения этой великой социальной реформы". Уже тогда обсуждали вопрос об исключении ее из фракции ЕР, но обошлось. Второй раз колокол прозвенел весной 2019 года, когда в подконтрольных администрации Псковской области СМИ одновременно появились сообщения о том, что лидера псковских профсоюзов могут заключить под стражу.

– Это политический процесс, скоординированная акция, у нас нет сомнений. Товарищ Цветков, вице-губернатор, на всех поворотах со всеми знакомыми псковского облсовпрофа докладывал, что мои дни сочтены и не сегодня завтра произойдут какие-то события, связанные с уголовными делами, – делилась Михайлова.

Фото:RFL/RL

Сегодня она уверена, что первая цель ее уголовного преследования – это снятие с должности руководителя облсовпрофа. Об этом, по ее мнению, будет ходатайствовать следствие.

– Если это произойдет, то дальше расследование может и затянуться, но я уже не буду председателем, и с организацией можно будет делать что угодно. Конечно, это не случайность, весь вопрос – кто теперь влияет на этот процесс. Все зависит от того, как правильно, четко и справедливо поведет себя следствие. Сошлись два интереса: в самом начале был политический контекст. Если бы у нас не было активной позиции, то и попыток что-то изучать в нашей деятельности не появилось бы. А второй – сейчас идет глобальный передел управления всей собственностью Псковского областного совета профсоюзов, – считает Михайлова.

Политическое дело

"Абсолютно неправильно смотреть на это как на частное дело", – говорит главный редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин. Он перечисляет громкие уголовные дела против псковских чиновников за год с небольшим: генеральному директору ОАО "Псковавиа" Виктору Мартыненко предъявлено обвинение в невыплате заработной платы, экс-руководителю ОЭЗ "Моглино" Ольге Торбич вменили имущественный вред, чтобы уволить ее с поста, вице-губернатора Александра Кузнецова судят за взятку, замруководителя управления Федеральной службы судебных приставов Петербурга Марину Окрушко обвинили в получении взятки по делу "Псковавиа".

Не нужно забывать и об активах организации – это сотни миллионов рублей

– Это не случайность. Администрация Псковской области избрала вот такую политическую модель: они не могут в рамках переговоров уговорить оппонентов уйти с поста, но используют другой действенный метод – судимость, которая автоматически запрещает человеку занимать руководящую должность в течение определенного срока, – считает Камалягин. – Это стопроцентное политическое дело, им сейчас нужно сделать Михайловой любую судимость, чтобы в 2020 году она не могла баллотироваться на пост руководителя Псковского областного совета профсоюзов. Не нужно забывать и об активах самой организации – это сотни миллионов рублей.

Камалягин говорит, что, по его информации, следствие будет стараться вытянуть дело на статью 159 УК РФ – "Мошенничество".

Фото:RFL/RL

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг считает, что уголовное дело Ульяны Михайловой напрямую связано с ее конфликтом с губернатором Ведерниковым, который за два года не смог выстроить диалог с профсоюзами.

– Власти Псковской области не нашли ничего лучше, как сделать ставку на политическую зачистку профсоюзов, не допустить переизбрания Михайловой на новый срок председателем профсоюзов и создать сложности для нее как для депутата, вплоть до лишения мандата. Атака организована очень грубо: когда в 7 утра в дом, где живут четверо детей, приходят 11 следователей, это выглядит дико. Это акция психического устрашения, – считает Лев Шлосберг. – Но хуже всего в этой ситуации выглядит администрация Псковской области – политические заказчики этого дела. Инициируя это дело они, во-первых, подставили следствие (я убежден, что для Следственного комитета это дело – возмутительное), во-вторых, сами сейчас выглядят глупо. Это позорное дело для Псковской области, оно создает имидж ненормального региона, где высшее должностное лицо субъекта Федерации руками следствия пытается сводить политические счеты с лидером профсоюзов.

27 сентября Ульяна Михайлова заявила, что "до разрешения всех имущественных претензий" прекращает управление денежными средствами совета профсоюзов и с 30 сентября уходит в отпуск по уходу за ребенком. Исполняющим обязанности председателя облсовпрофа она назначила своего заместителя Андрея Хришкевича.

"Уверена, что это решение не только правильное, но и справедливое. Областным организациям профсоюзов, входящим в состав областного профсоюзного объединения, будет полезно поработать без меня, самостоятельно организовывая хозяйственную деятельность, взаимодействие с профсоюзными учреждениями и обеспечивая доходную часть Псковского облсовпрофа, а не только расходную", – прокомментировала Ульяна Александровна свое решение.