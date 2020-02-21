«Над нами просто издеваются!» 4 21.02.2020, 21:52

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иллюстрационное Фото

В Гомельской области власти за счет учителей создают мемориал.

Власти решили создать мемориал на месте сожженной в 1944 году деревни Ала (Светлогорский район Могилевской области). Предложение поддержал Лукашенко. Оплатить строительство «попросили» учителей, передает «Радыё Свабода».

Что за мемориал?

В 1944 году село сожгли нацисты. Они убили 1758 человек, в том числе 950 детей. Погибло в 12 раз больше людей, чем в Хатыни. После войны Ала исчезла с карты Беларуси.

В декабре 2019 года Лукашенко встречался со студентами-медиками. Одна из студенток попросила правителя поддержать предложение по созданию мемориала.

«Необходимо поучаствовать в строительстве всем миром», - высказался начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Денис Езерский.

За чей счет почтят память?

В Гомельской области на 22 февраля объявили субботник. Средства пойдут на строительство мемориала. Работников сферы образования «попросили» скинуться рублем.

Государственная газета «Гомельская правда» сообщила: «Все неравнодушные жители Гомельской области, которые свято чтят память о Великой Отечественной войне, примут участие в областном субботнике».

В одной из деревенских школ Гомельской области учителя получили ведомость с суммами, которые они должны отдать в фонд субботника - от 6 до 68 рублей с сотрудника.

«Это просто издевательство над нами! В январе из-за расчета заработной платы по новым правилам она у нас существенно уменьшилась. Теперь надо отдать по 40-50 рублей своих денег в фонд субботника. Ни о какой добровольности речь не идет», - пожаловалась одна из учительниц. Всего с этой сельской школы соберут за один день 794 рубля.

Учителя сообщили, что в школах райцентра общие суммы достигли 2300 рублей.

Как стало известно, деньги собирают и с сотрудников детских садов и школ Гомеля. Одна из воспитательниц гомельского детского сада сообщила, что должна сдать за субботник 38 рублей.

Журналисты также получили от читателей приказ одного из райисполкомов региона по поводу проведения в районе субботников. Там отмечается, что «райисполком поддержал инициативу предприятий и организаций района о проведении на добровольной основе субботников». Начиная с марта в районе пройдет пять субботников.

Что говорит учительское руководство?

«От Главного управления образования никаких подобных приказов на школы, на районы не было, - заверила заместитель начальника Главного управления образования Гомельского облисполкома Жанна Жданович. - Любой такое участие сегодня - это благотворительнoe дело».

На вопрос, что делать учителям, если они не соглашаются с подобными вычисления, чиновница сказала, что учителя имеют на это полное право.

«Это то же самое, что нам звонят родители и говорят, что сегодня мы должны сдать ту или иную сумму на счет учреждения образования. Если начинаем выяснять, оказывается, что речь идет про благотворительность. А это значит: "я хочу - я могу"».