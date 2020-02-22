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Видеофакт: Курьезный гол в чемпионате Беларуси - шайба упала в ворота с «крыши»

  • 22.02.2020, 21:47
Видеофакт: Курьезный гол в чемпионате Беларуси - шайба упала в ворота с «крыши»

Этот гол принес «Юности» победу над «Неманом» и викторию в «регулярке».

«Юность» выиграла регулярный чемпионат Беларуси по хоккею. В предпоследнем матче «гладкого» сезона минчане с минимальным счетом одолели «Неман» — 1:0, передает «Прессбол».

Победу «Юности» принесла сверхкурьезный гол Сергея Дрозда — в одном из эпизодов форвард встретился с шайбой, она взмыла в воздух, упала на верхнюю часть сетки, подскочила, ударилась о спину вратаря «Немана» и «запрыгнула» в ворота.

Юность — Неман — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Шайба: 1:0 — Дрозд (9.13).


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