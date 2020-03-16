Министр здравоохранения Польши: Пик эпидемии будет через две-три недели 16.03.2020, 23:49

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Лукаш Шумовски

В польских госпиталях приготовлено 10 тысяч мест.

- Предполагаю, что у нас (в Польше - прим.) будет пессимистичный сценарий, - признал министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовски . По его мнению, статистика инфицированных значительно увеличится. Он сообщил, что для этого было подготовлено «десять тысяч коек и 700 респираторов». Он также объявил, что «количество тестов резко возрастет», передает TVN24.

В понедельник днем Министерство здравоохранения Польши сообщило о шести новых случаях коронавирусной инфекции, подтвержденных положительным результатом теста. Таким образом, количество увеличилось на 30 случаев за день. Три человека умерли, а у 13 симптомы болезни уже отступают.

- У нас 156 случаев, но давайте помнить, что эти цифры будут расти, - предупредил Лукаш Шумовски. По его мнению, через несколько дней эти цифры достигнут 1500, а то и двух тысяч зараженных. - К сожалению, такие параметры этой эпидемии, - прокомментировал он.

Как отметил Шумовский, правительство готовится к сценариям, наблюдаемым в других европейских странах. - Если что-нибудь будет лучше, я буду счастлив. В мои обязанности входит подготовка инфекционных больниц для максимального количества пациентов. Мы не можем повторить итальянскую модель, где эффект драматичен. Я обязан это сделать», - подчеркнул он.

По словам польского министра, поляки будут бороться с пиком эпидемии через две-три недели. - Давайте также помнить, что не все пациенты будут госпитализированы в то время. Даже если кто-то имеет положительный результат и находится в хорошем состоянии, он сможет оказаться в домашней изоляции, - сказал он.

- Я смотрю на статистику как на результат, а не как ожидание. Мы можем писать модели, записывать, как это будет красиво, но самое главное, что мы делаем сегодня. Подготовка, подготовка и еще раз подготовка, - добавил он.