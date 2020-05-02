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Президент Казахстана снял дочь Назарбаева с поста председателя Сената

  • 2.05.2020, 10:11
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Президент Казахстана снял дочь Назарбаева с поста председателя Сената
Касым-Жомарт Токаев
Фото: ТАСС

(Обновлено) Касым-Жомарт Токаев подписал указ сегодня.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности спикера Сената Даригу Назарбаеву – дочь бывшего президента страны.

Об этом сообщается на сайте главы Казахстана.

Сам указ пока не опубликован. Причины снятия Назарбаевой с поста не уточняются. 

Дочь экс-президента Казахстана стала спикером сената в марте прошлого года. Из 44 сенаторов все проголосовали за ее кандидатуру. 

Нурсултан Назарбаев с 1991 года был единственным президентом Казахстана. В марте прошлого года он ушел в отставку, оставшись председателем Совета безопасности страны.

Назарбаев также стал председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), эту должность учредили специально для него.

Токаев стал президентом Казахстана после досрочных выборов, прошедших в июне прошлого года. Они сопровождались массовыми протестами.


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