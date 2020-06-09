Житель Витебска: Пришла пора перемен!
- 9.06.2020, 11:15
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Участник пикета по сбору подписей рассказал, как стал противником режима Лукашенко.
7 июня в 37 городах Беларуси прошли пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов. Десятки тысяч людей поддержали перемены и свободу. Житель Витебска на пикете рассказал, почему он выступает против действующей власти:
- Время настало. Я помню времена, когда я стал "тунеядцем". Тогда мне стало все понятно. Меня взбесило, что от Лукашенко пришло письмо, что я ему еще что-то якобы должен. Только против него! Пришла пора перемен!
Напомним, сайт Сharter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию с пикетов.