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Житель Молодечно: Власть в стране должна принадлежать народу

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  • 9.06.2020, 16:39
  • 2,119
Житель Молодечно: Власть в стране должна принадлежать народу
ФОТО: BELSAT.EU

Белорусы хотят быть хозяевами на своей земле.

7 июня в 37 городах Беларуси прошли пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов. Десятки тысяч людей поддержали перемены и свободу. Житель Молодечно на пикете призвал Лукашенко покинуть свой пост и не участвовать в выборах:

- Я сам детдомовский, мне уже нечего бояться. Эта страна - не для людей, я годами выбивал себе жилье. Власть в стране должна принадлежать народ. Народ на этих пикетах показал, чего он хочет. Будь ты уже человеком и уходи!

Напомним, сайт Сharter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию с пикетов.


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