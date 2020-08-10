Минчане образовали остров свободы на Пушкинской 10.08.2020, 22:05

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Водители заблокировали машинами подъезды к многотысячной группе митингующих.

На площади возле станции метро Пушкинская собралось несколько тысяч протестующих. Водители заблокировали машинами подъезды к площади, где стоят люди, сообщает телеграм-канал nexta_live.

По некоторым сведениям, там уже начали возводить баррикады.

Люди стоят на тротуарах вдоль проспекта Пушкина, а также на проезжей части. Движение транспорта заблокировано и пешеходами, и автомобилистами.

Бетономешалка и городские маршрутные автобусы стоят на площади Притыцкого: проезд для спецтранспорта заблокирован.

Демонстранты забрались на автобусы.

Слышны песни «Перемен» Цоя и «Стены рухнут».

Люди говорят, что будут выходить каждый день.