Минчане образовали остров свободы на Пушкинской
- 10.08.2020, 22:05
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Водители заблокировали машинами подъезды к многотысячной группе митингующих.
На площади возле станции метро Пушкинская собралось несколько тысяч протестующих. Водители заблокировали машинами подъезды к площади, где стоят люди, сообщает телеграм-канал nexta_live.
По некоторым сведениям, там уже начали возводить баррикады.
Люди стоят на тротуарах вдоль проспекта Пушкина, а также на проезжей части. Движение транспорта заблокировано и пешеходами, и автомобилистами.
Бетономешалка и городские маршрутные автобусы стоят на площади Притыцкого: проезд для спецтранспорта заблокирован.
Демонстранты забрались на автобусы.
Слышны песни «Перемен» Цоя и «Стены рухнут».
Люди говорят, что будут выходить каждый день.