Городской совет Тернополя вывесил бело-красно-белый флаг в знак солидарности с Беларусью 1 26.11.2021, 19:16

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Фото: НГ / belsat.eu

Также белорусский флаг транслировался на экране возле городского совета.

26 ноября в Украине на флагштоке возле Тернопольского городского совета был вывешен бело-красно-белый флаг. Сделано это было в знак солидарности с белорусским народом, передает «Белсат».

«Таким поднятием белорусского флага сообщество Тернополя хочет выразить свою солидарность с белорусским народом. Мы понимаем, наверное, как никто другой, насколько им трудно и хотим их поддержать в их борьбе за их право выбирать, в какой стране они хотят жить, за их право жить в демократической развитой Европе и принимать самим решение, куда и как им развиваться. Как не быть каким-либо очередным рычагом в борьбе оккупационной власти Кремля против Украины и против стран Европейского Союза», – отметил во время торжественной церемонии секретарь городского совета Игорь Гирчак.

Также белорусский флаг транслировался на экране возле городского совета.

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