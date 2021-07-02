Новые симптомы COVID-19: что нужно знать о штамме Дельта 2.07.2021, 7:54

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Есть несколько причин, почему внешние проявления коронавируса значительно изменились.

Появляется все больше данных о том, что инфицированные штаммом Дельта испытывают симптомы, которые отличаются от ассоциируемых с COVID-19. Какие же они?

Об этом в своей статье пишет руководитель исследований в области вирусологии и инфекционных заболеваний Университета Гриффита Лара Эрреро:

— Мы уже 18 месяцев живем в мире с COVID-19. На начальных этапах пандемии государственные органы и представители здравоохранительной системы пытались поскорее проинформировать людей о том, как идентифицировать симптомы вируса. Но похоже, что под влиянием эволюции вируса изменились и симптомы.

Появляется все больше данных о том, что инфицированные штаммом Дельта — все более распространенным в мире — испытывают симптомы, которые отличаются от ассоциируемых с COVID-19 в начале пандемии.

Мы все разные

Люди разные. Это касается и наших иммунных систем. А значит, один и тот же вирус может иметь разные признаки и симптомы, проявляясь по-разному.

Признак — это что-то видимое, например, сыпь. Симптом — то, что мы чувствуем, например, боль в горле.

Есть доказательства того, что штамм Дельта намного более заразный

Как будет проявляться заболевание, зависит от двух ключевых факторов:

— вирусные факторы — сюда входят такие вещи как скорость репликации, пути передачи и тому подобное. Вирусные факторы меняются вследствие эволюции вируса.

— факторы хозяина — они зависят от человека. Возраст, пол, принимаемые медикаменты, питание, подвижность, здоровье и стресс могут оказывать свое влияние.

Поэтому, когда мы говорим о признаках и симптомах вируса, речь идет о самых распространенных из них. Чтобы их выявить, нам нужно собрать информацию об отдельных случаях.

Важно заметить, что эти данные не всегда легко собрать и проанализировать таким образом, чтобы убедиться, что в них нет системных ошибок. Например, симптомы у пожилых людей могут отличаться от симптомов у молодежи, а данные, собранные в больнице, могут отличаться от данных о пациентах семейного врача.

Так какие же распространенные симптомы штамма Дельта?

Использовав систему сообщения о симптомах через специальное мобильное приложение, Великобритания собрала данные, которые говорят о том, что самые распространенные симптомы COVID-19 теперь могут отличаться от тех, которые мы считали типичными для этого вируса раньше.

В эти доклады не входила информация о том, каким именно штаммом заразились больные. Но учитывая распространенность штамма Дельта в Великобритании на данный момент, можно смело предполагать, что зафиксированные симптомы вызваны именно ним.

Хоть жар и кашель всегда были распространёнными симптомами COVID-19, а головная боль и боль в горле также фиксировались у некоторых людей, но о насморке раньше сообщалось редко. А потеря нюха, которая раньше была очень распространена, теперь оказалась на девятом месте.

Есть несколько причин, почему мы наблюдаем такие изменения симптомов. Возможно, это связано с тем, что раньше данные в основном получали из больниц, в которых оказывались люди, переносящие болезнь более тяжело. И учитывая большое число вакцинированных среди пожилых людей, молодежь сейчас чаще других болеет COVID-19, а они, как правило, испытывают более легкие симптомы.

Это может также быть связано с эволюцией самого вируса и другими характеристиками (вирусными факторами) штамма Дельта. Но почему симптомы меняются, все еще неизвестно.

Хоть нам остается еще многое узнать о штамме Дельта, эти появившиеся данные важны, потому что демонстрируют нам, что болезнь, кажущаяся легкой зимней простудой — с насморком и больным горлом, — может быть случаем COVID-19.

Эти данные демонстрируют силу участия общества в науке. Но в то же время нужно помнить, что результаты до сих пор полностью не проанализированы и их еще предстоит стратифицировать. А значит, «факторы хозяина», такие как возраст, пол, сопутствующие заболевания, медикаменты и так далее, не учитывались, как бы это было в случае тщательных клинических исследований.

В случае с данными, переданными самими пациентами, нам стоит помнить о том, что в них могут быть изъяны.

Влияет ли вакцинация на симптомы?

Хотя новые штаммы и могут повлиять на эффективность вакцин, вакцины Pfizer и AstraZeneca хорошо защищают от симптоматического COVID-19, вызванного штаммом Дельта, после получения двух доз.

Важно отметить, что обе вакцины продемонстрировали более чем 90% защиту от тяжелого течения болезни, требующего госпитализации.

Недавно в австралийском штате Новый Южный Уэльс был зафиксирован случай «суперраспространения», подчеркнувший важность вакцинации. Из 30 человек, посетивших празднование дня рождения, новым штаммом Дельта заразилось 24 человека, из которых ни один не был вакцинирован. Шестеро вакцинированных людей на празднике не заразились COVID-19.

В некоторых случаях заражение все равно возможно после вакцинации, но при этом вирусная нагрузка будет гораздо меньше, а симптомы — существенно слабее, чем они могли быть.

Каждый из нас играет свою роль

Есть доказательства того, что штамм Дельта намного более заразный по сравнению с SARS-CoV-2 и другими штаммами этого вируса. Важно понимать, что окружающая среда тоже меняется. Люди проще относятся к социальной дистанции, меняются поры года, как и уровень вакцинации в стране — все это влияет на данные.

Но ученые все больше убеждаются в том, что штамм Дельта является более заразным видом SARS-CoV-2. Это напоминает нам о том, что война с COVID-19 далека от завершения и каждому из нас отведена своя роль. Делайте тест, если у вас есть какие-либо симптомы, даже если это «просто насморк». И идите вакцинироваться, как только у вас появится возможность, а также следуйте предписаниям Минздрава.

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