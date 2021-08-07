Конец игры «Западный инвестор, любящий Россию» 1 Телеграм-канал «Серпом По»

7.08.2021, 11:37

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Майкл Калви

Фото: Олег Яковлев / РБК

Будущее наступило.

Майкл Калви и другие обвиняемые по высосанному из пальца делу «банка «Восточный» получили большие сроки – от 3-х с половиной до 5-ти с половиной лет. Пусть и условные.

Бизнес-ассоциации, объединяющие иностранных инвесторов, работающих в России, раскритиковали вынесенный приговор. Общее мнение – он повредит инвестиционной привлекательности России.

В своем последнем слове, Майкл Калви, работающий в России с 1994 года, сказал:

«Я приехал в Россию и остался, потому что с самого начала любил эту страну и верил, что у России есть потенциал стать одним из ведущих мировых инвестиционных рынков. Я убедил инвесторов разделить мою веру в будущее России …»

И это будущее наступило … Теперь «уголовник» Калви будет несколько лет ходить в полицию и отмечаться.

Как всегда замечательно, причем заранее, в середине июля, высказался пурга-Песков. Вероятно, зная о том, каков будет приговор, он заявил:

«Отдельно взятое дело не может иметь глобального [влияния] … Вы знаете, что главное - это те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и обеспечения этой привлекательности. Это гораздо более важный процесс».

Если в результате «системных мер» состояние судебной системы таково, что она способна лишь штамповать решения, переписывая обвинительное заключение, то ничего эти «меры» не стоят, «инвестиционной привлекательности» не создают. История с Майклом Калви это доказывает.

Впрочем, есть еще один вывод, который можно сделать из этой истории. Сами по себе иностранные инвестиции российскому начальству не нужны. Точнее, они к ним равнодушны. Да, риски есть. Хотите? Вкладывайте. Но если ваши деньги пожрут близкие к начальству люди, а пираньи из числа следователей, прокуроров и судов обглодают ваш бизнес, жизнь и репутацию, то не обижайтесь. «Не виноватые они, вы сами пришли».

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