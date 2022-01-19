Лукашенко заразил митрополита Вениамина коронавирусом?34
- 19.01.2022, 20:52
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У митрополита выявлен Covid-19.
Как минимум у двух епископов Белорусской Православной Церкви подтверждено заболевание COVID-19 — это митрополит Вениамин (Тупеко) и один из самых заслуженных архиереев БПЦ 77-летний архиепископ Пинский и Лунинцкий Стефан (Корзун), сообщает «Христианская визия».
Сегодня на Крещение митрополит Вениамин не проводил службу.
Неделю назад Вениамин участвовал в мероприятиях с Лукашенко, когда диктатор признался, что у него ковидная пневмония.
Charter97.org обратил тогда внимание на реакцию митрополита, когда Лукашенко признался, что болеет.