Лукашенко заразил митрополита Вениамина коронавирусом? 34 19.01.2022, 20:52

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У митрополита выявлен Covid-19.

Как минимум у двух епископов Белорусской Православной Церкви подтверждено заболевание COVID-19 — это митрополит Вениамин (Тупеко) и один из самых заслуженных архиереев БПЦ 77-летний архиепископ Пинский и Лунинцкий Стефан (Корзун), сообщает «Христианская визия».

Сегодня на Крещение митрополит Вениамин не проводил службу.

Неделю назад Вениамин участвовал в мероприятиях с Лукашенко, когда диктатор признался, что у него ковидная пневмония.

Charter97.org обратил тогда внимание на реакцию митрополита, когда Лукашенко признался, что болеет.

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