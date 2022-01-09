На восток Беларуси пришли сильные снегопады
- 9.01.2022, 8:47
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Гомельской и Могилевской областях.
Оранжевый уровень опасности из-за сильного снега объявили синоптики на воскресенье в Гомельской и Могилевской областях. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.
— Утром и днем 9 января (воскресенье) во многих районах Гомельской и Могилевской областей ожидается сильный снег, — говорится в сообщении.
9 января в стране будет облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной половине снег, слабая метель. Местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный 4−9 м/с. Температура воздуха 0.. -6°С.
10 и 11 января температура воздуха ожидается от -18°С ночью до -1°С днем, местами по стране кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.