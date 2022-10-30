Польская журналистка: Родная мать Путина отреклась от него дважды 30.10.2022, 17:54

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Кристина Курчаб-Редлих рассказала свою версию биографии главы Кремля.

«Фокус» коротко изложил тезисы и факты, которые сообщает в своем интервью украинскому YouTube-каналу польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих, написавшая книгу о детстве Путина.

Когда на самом деле родился Путин? Сбой на два года

Дата рождения Владимира Путина – 7 октября, но, по мнению журналистки, не 1952, а 1950 года.

Мать Путина – Вера родилась, по версии Кристины Курчаб-Редлих, в 1926 году в селе Терехино возле уральского города Очер. Учась в техникуме, познакомилась с неким Платоном Приваловым. Они стали жить в гражданском браке. Женщина забеременела, но когда узнала, что Привалов женат, уехала к своим родителям, где родила Владимира.

С ребенком мать прожила там год, а потом отправилась на практику от техникума в Ташкент, оставив мальчика на попечение родителей. В Узбекистане Вера Путина познакомилась с солдатом – Георгием Осепашвили, вышла замуж и переехала в село Метехи близ Тбилиси.

От Георгия Вера родила дочерей, при этом Осепашвили знал, что у молодой жены есть внебрачный сын. В три года Володю Путина привезли в Метехи. Но отчим стал нещадно избивать ребенка – в патриархальной грузинской среде внебрачный ребенок – позор. Отчим испытывал к пасынку ненависть: бил его и даже выставлял на холод. Разумеется, после дедушки и бабушки, которых Володя воспринимал как родителей, такой «прием» почти незнакомых ему людей вызвал у мальчика шок.

«Этот Осепашвили его ужасно бил. Он выпивал и бил палкой и рукой. Вы не можете себе представить, что такое внебрачный сын на Кавказе – для матери и для ребенка. Он был очень несчастным, — отмечает Курчаб-Редлих. – Володя был молчалив, замкнут, одинок, голоден и плохо одет».

В Метехи мальчик пошел в школу, где как отмечает журналистка, Володя Путин учился хорошо – он был способным. Там же записался в секцию самбо, чтобы научиться защищаться от отчима и одноклассников.

Сестра Осепашвили сделала даже попытку избавиться от «чужого» ребенка – отвезла Володю в дом какого-то бездетного полковника в Тбилиси. Но там с ним тоже плохо обращались.

В 9 лет Вера Путина снова отправила сына к своим родителям. «Она сказала, что даже не обняла его на прощание – боялась заплакать, а мальчик рыдал», — рассказывает полька со слов матери Путина.

Как Владимир Путин попал в Ленинград

В Терехино и Очере было немало Путиных. Было известно, что один из них – родственник – осел в Ленинграде с супругой Марией. Один сын у них умер до войны, а второй – во время ленинградской блокады. Вот они и забрали Володю Путина к себе в возрасте 9 лет. Марии и Владимиру Путиным тогда было по 48. Он работал – мастером в цеху, она – уборщицей.

Во время войны Владимир Спиридонович Путин служил в истребительном отряде НКВД в Эстонии. Его старые связи помогли сделать пасынку новую метрику. Володе Путину пришлось пойти снова в первый класс – в 9 лет, ведь раньше он учился на грузинском. Путин был маленького роста и разница в возрасте не была заметной.

«Никто не видел Марию Путину беременной или с коляской. И вот она за ручку приводит в школу человечка и говорит: «Это мой сын», — добавляет журналистка.

Второй отчим, тоже бил Володю Путина ремнем, но уже за хулиганские выходки – мальчишка к тому времени научился хорошо драться, чем и занимался во дворе, водясь со шпаной, которая была старше него.

Почему Владимир Путин — социопат

Насилие отчима-грузина сделало Владимира Путина социопатом, как считает польская журналистка Курчаб-Редлих, ссылаясь на мнение психологов. По ее словам, американские ученые Джeффри Янг и Абрахам Маслоу утверждали, что чувство безопасности у ребенка – главное. Если он теряет это ощущение, то никогда не сможет наверстать.

Социопат — это разновидность психопата. Но психопатия – врожденное отклонение, а социопатия вызывается травмами детства, полученными в результате жестоких методов воспитания, насилия.

Типичные черты социопата — дефицит социальных эмоций, таких как любовь, чувство вины, стыда или угрызения совести. Часто социопат умен, обаятелен, но постоянно лжет и манипулирует, пытаясь победить любой ценой.

Из-за того, что ему приходилось терпеть в детстве много боли, социопат становится к ней равнодушным – как к своей, так и чужой, поэтому стрессоустойчив. Социопат лишен сочувствия и руководствуется только своими интересами.

О том, что Владимир Путин социопат, еще в 2018 году говорил американский психиатр Джеймс Фэллон, автор труда «Внутри путинского мозга». В интервью «Радио Свобода» он заметил: «Я в каком-то смысле восхищаюсь им как социопатом. Пройдохи вообще нравятся, и умение Путина запудрить всем мозги вызывает восхищение. Я не думаю, что он страдает расстройством личности, он прекрасно отдает себе во всем отчет. У него было тяжелое детство, его унижали, и отсюда в нем социопатические черты».

Владимир Путин и убийство Артема Боровика

По словам Кристины Курчаб-Редлих, скрытые факты из детства Путина могли быть обнародованы в 2000 году. Ими заинтересовался Артем Боровик, главред издания «Совершенно секретно» и ведущий одноименной популярной телепрограммы. Артем Боровик в начале марта 2000 года, за месяц до выборов президента России, должен был получить снимки маленького Владимира Путина в селе Метехи и свидетельства жителей села. О происхождении Путина Боровик узнал от своего знакомого – чеченского бизнесмена, президента компании «Нефтяной альянс» – Зии Бажаева. Боровик должен был получить эти фото в Киеве. Они могли навредить репутации кандидата на пост президента РФ – ведь часть его официальной биографии, получается, была фальшивкой.

Однако на взлете в аэропорту Шереметьево Як-40, на борту которого были Артем Боровик и Зия Бажаев, разбился. Это случилось 9 марта. На борту было 9 человек. По словам Кристины Курчаб-Редлих, подробности катастрофы и ее причин были скрыты. 26 марта выборы состоялись, никакого компромата на Владимира Путина в публичном пространстве не появилось.

Что в остатке. Грузин-отчим был садистом. Грузинское окружение в Метехи – враждебным к Путину, как к чужаку. Это объясняет, почему в августе 2008 Владимир Путин, не колеблясь, бомбил Грузию: у него были серьезные основания ненавидеть кавказцев. Тогда же его мать Вера Путина отреклась от него – во второй раз.

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