«Цветы пришлось грузить в пикап»: как встречали ВСУ жители освобожденного Берислава 3 12.11.2022, 11:33

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Татьяна Черновол опубликовала эмоциональное видео.

Жители освобожденного от российских войск Берислава Херсонской области буквально засыпали цветами бойцов Вооруженных сил Украины. Со слезами радости они встречали украинских защитников, среди которых была экс-нардеп и бывшая сотрудница издания obozrevatel.com Татьяна Черновол.

Видео с первыми кадрами после освобождения Черновол, которая одной из первых вместе с побратимами вошла в город, опубликовала на своей странице в Facebook. В ролике жители не скрывают своих радостных эмоций от прихода ВСУ.

«Меня едва насмерть не зацеловали. Да, есть такой риск на войне. Так получилось, что первыми вошли в Берислав. Цветы пришлось грузить в пикап. Полный цветочный пикап», – рассказала Черновол.

По ее словам, люди сначала выходили робко, а потом они заполнили весь город.

«Молва пошла, преграждали движение, чтобы только прикоснуться к нам, чтобы убедиться, что – свои, что не сон... Восемь месяцев страшного не сна…" – отметила экс-нардеп.

Напомним: ранее оккупированный Берислав остался без электричества, воды и тепла. Это вызвали действия путинской армии.

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