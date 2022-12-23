Сына журналистки Ларисы Щиряковой забрали из приюта 23.12.2022, 21:37

Лариса Щирякова

Отец мальчика прилетел в Беларусь из Новосибирска.

Сына бывшей журналистки Ларисы Щиряковой забрал из приюта его отец, который прилетел из России, сообщает «Радыё Свабода».

16-летнего сына Ларисы Щиряковой Святослава после задержания журналистки забрали в социально-педагогический центр и соглашались вернуть только его отцу, который живет в Новосибирске.

Отец мальчика прилетел в Беларусь, собрал все документы и забрал сына из приюта. Пока Святослав с отцом будут жить в Гомеле.

Напомним, Ларису Щирякову задержали 6 декабря. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о дискредитации Республики Беларусь. Что именно вменяют в вину гомельчанке, на данный момент неизвестно. Статья предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Щирякова — известная в Гомеле журналистка. До 2021 года она сотрудничала с рядом независимых изданий. Снимала документальные фильмы, вела свой проект увековечения памяти репрессированных «Забітыя і забытыя».

По образованию Щирякова — преподаватель английского языка. Ранее она руководила краеведческой организацией «Талака» (ликвидирована властями). В последние месяцы экс-журналистка занималась этнофотосессиями — фотографировала людей в белорусских национальных костюмах. В этом году она также поступила на факультет психологии.

Несмотря на угрозы, Лариса Щирякова принципиально оставалась в Беларуси.

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