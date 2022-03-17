Российские танки увязли в болоте в Сумской области 7 17.03.2022, 13:19

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Захватчики побросали исправную технику.

Российская военная техника не проходит испытания ни украинскими дорогами, ни силами украинских защитников.

Оккупанты уже не раз бросали свою технику в грязи. Так произошло и в Сумской области. Об этом сообщил лидер азовского движения Андрей Белецкий в своем Телеграм-канале и опубликовал соответствующее видео, передает УНИАН.

"На Сумщине уже четыре танка орков увязли в грязи", - написал он.

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