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Российские танки увязли в болоте в Сумской области

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  • 17.03.2022, 13:19
  • 9,426
Российские танки увязли в болоте в Сумской области

Захватчики побросали исправную технику.

Российская военная техника не проходит испытания ни украинскими дорогами, ни силами украинских защитников.

Оккупанты уже не раз бросали свою технику в грязи. Так произошло и в Сумской области. Об этом сообщил лидер азовского движения Андрей Белецкий в своем Телеграм-канале и опубликовал соответствующее видео, передает УНИАН.

"На Сумщине уже четыре танка орков увязли в грязи", - написал он.

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