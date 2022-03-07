«Сырья нет, нас отправляют в отпуск за свой счет» 14 7.03.2022, 11:01

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В Бресте на грани закрытия целое предприятие.

Война в Украине уже бьет по СЭЗ «Брест». На предприятии по изготовлению оконных профилей из ПВХ рассказал сайту «Брестской газеты», с какими трудностями столкнулись.

«Около двух лет стабильную работу нашего завода обеспечивал крупный заказ из Индии, – рассказал сотрудник предприятия-резидента Свободной экономической зоны. – Заказчик выиграл тендер на строительство в своей стране небоскребов, наши руководители с удовлетворением потирали руки».

Но незадолго до начала военных действий в Украине в коллективе пошли разговоры, что заказ могут передать партнерам в Польше. Дескать, проект важный, а если у вас там начнется война и завод разгромят…

«И действительно, по решению наших учредителей в Германии специфическое индийское оборудование отправили в Польшу, – продолжает наш собеседник. – А потом не стало и основного сырья – порошка для изготовления пластика, который мы тоже получали из Польши».

Появились и проблемы с расчетами, которых раньше не было. Теперь партнеры стали требовать предоплату.

«Порошка нет – нас отправили на 10 дней (до 14 февраля) в отпуск за свой счет. Спрашиваем у начальника цеха: «Нам что теперь – работу искать?». Ничего определенного он нам не сказал: «Пока не переживайте». Но как не переживать? У нас современное производство в СЭЗ, зарплату платят вовремя, около 1300 рублей – это немало для Бреста. Говорят, такие же трудности и на других предприятиях по соседству с нами – на промплощадке «Аэропорт»».

При этом практически все высокотехнологичные производства Свободной экономической зоны работают на привозном сырье, в основном из Европы. Это производство стройматериалов («Диском», «БелИНЭКО», «Кондор»), изделий из ПВХ («Профили Вокс», «Саламандер»), мебели («Anrex», «БЕЛС», «Инволюкс» и др.), электроники («Джофре Лабортехник»), термоизоляции для холодильного оборудования («Фриза Индастри»). Популярный бренд модной женской одежды «Нелва» создается на базе качественных тканей и фурнитуры, завозимых из Европы.

Под угрозу поставлена и реализация перспективных проектов на территории СЭЗ «Брест», таких как создание перевалочного хаба и организация производства кемперов на базе автомобилей европейских производителей.

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