Минобороны РФ: Крейсер «Москва» затонул 48 14.04.2022, 23:07

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Крейсер вчера подбили украинцы.

Российский крейсер «Москва» затонул после продолжительного пожара на борту, пока его буксировали в Севастополь.

Об этом сообщило российское государственное медиа «РИА Новости» со ссылкой на министерство обороны РФ.

В российском минобороны сообщили, что корпус корабля получил сильные повреждения в результате детонации боеприпасов на борту.

Из-за штормовых условий во время буксировки в порт Севастополя флагман Черноморского флота России затонул.

Сегодня флагман Черноморского флота России крейсер «Москва" после вчерашнего вечернего удара по нему ракетами ВСУ «перевернулся и начал тонуть», сообщил офицер оперативного командования «Юг» ВСУ Владислав Назаров.

Корабль был поражен противокорабельными ракетами комплекса «Нептун».

В ночь на 14 апреля военное ведомство страны-оккупанта РФ подтвердило, что корабль «получил серьезные повреждения».

Сегодня днем МО РФ заявляло, что крейсер «сохраняет плавучесть, его планируют отбуксировать в порт, очаг возгорания на корабле локализован, основное ракетное вооружение не повреждено».

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