Минчанин поставил на зарядку электрокар из квартиры – соседи вызвали милицию 12 3.04.2022, 9:09

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Можно ли заряжать машину из окна?

Необычная ситуация случилась с минчанином Евгением. Он поставил свой электромобиль на зарядку прямо из квартиры с помощью удлинителя. Но "неравнодушные" соседи вызвали на него милицию. Что было дальше и можно ли заряжать электрокар из квартиры – в материале abw.by.

"В милиции "преступлением" не заинтересовались"

У минчанина небольшой Chevrolet Spark с батареей на 19 кВт*ч и запасом хода 130 км, пригнанный из США в период нулевой растаможки и обошедшийся владельцу в 10.000$. У машины есть быстрая зарядка до 80% меньше чем за 15 минут, от обычной розетки на 220 В – за 6 часов. Евгений говорит, что заряжает обычно 50% от быстрой, 50% – дома. Удлинитель при этом использует промышленный.

"Как-то машина стояла на зарядке у дома, позвонили маме из милиции, – рассказывает Евгений. – Мол, поступило обращение от жильцов, что заряжаете машину. Спросили, правда или нет, чем заряжаем и где? Ответили, что из квартиры промышленным удлинителем. Пожелали хорошего дня, и все на этом. В общем, никто этим "преступлением" не заинтересовался".

Можно или нельзя?

Но журналистам стало интересно, можно ли заряжать машину из квартиры? Для этого они позвонили в справочную службу "Энергосбыта". Поначалу все было очень даже радужно:

– Можно ли заряжать электромобиль из окна обычного многоквартирного дома?

– Можно, почему нельзя? По действующему тарифу. У вас газовая плита?

– Да.

– Тогда 0,2321 рубля стоит 1 киловатт. Чтобы было проще, за 100 киловатт вы заплатите 23,21 рубля.

Получается, что 130 км пути на Chevrolet Spark обойдутся всего в 4,4 рубля! Но потом на другом конце провода все же засомневались...

– Так нет запрета на зарядку электромобиля из квартиры? – решаемся уточнить.

– Но это если проводка выдержит. Есть же все-таки городские электрозарядные станции... Есть ли запрет, не могу сказать. Все-таки в квартире небольшие мощности. Позвоните, пожалуйста, инженерам.

Журналисты связались со специалистами "Энергосбыта" Фрунзенского района и задали им тот же вопрос.

– Лучше, конечно, не стоит. Это же видно соседям, они могут пожаловаться. Мало ли что. Все-таки нет допуска на электроустановку. Нужен допуск энергонадзора, сделать проект...

– А к вам обращались уже по такому вопросу? У меня окно на втором этаже, машина стоит прямо под окном.

–- На самом деле к нам еще никто не обращался. Были обращения по установке "зарядки" в подземном паркинге многоквартирного дома – и это без проблем решалось, там ставили щитки. А вот как с многоквартирным домом и заряжать из окна... Сети могут не выдержать все-таки. Вдруг проводка начнет дымить, гореть, возникнуть вопросы. В общем, вам стоит обратиться с заявлением в исполком и ЖЭС. Если есть техническая возможность заряжать электромобиль из квартиры, то почему бы и нет?

Вердикт

В общем, как выяснилось, прецедента по официальному оформлению зарядки электромобиля из окна обычной квартиры пока нет. Никто особенно не в курсе, как это делается. В теории надо получить техусловия, разработать проект, реализовать и потом согласовывать. Вряд ли это просто и быстро.

Но белорусы уже пользуются такой возможностью неофициально, несмотря на риск того, что неравнодушные соседи будут жаловаться. Впрочем, даже жалобы не приводят к какому-либо результату. Ведь за что наказывать, если нет как однозначного запрета, так и разрешения?

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