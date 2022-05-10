Телеканал Al Jazeera показала вагон-рефрижератор, заполненный телами погибших в Украине российских военных 1 10.05.2022, 10:28

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Видео был снято в Киевской области.

Катарский телеканал Al Jazeera 9 мая опубликовал репортаж, в котором, в числе прочего, показан вагон-рефрижератор, заполненный, как утверждается, телами российских военных, погибших в Украине.

На кадрах можно заметить фрагменты формы, похожей российскую, а также показана этикетка бронежилета, произведенного в России.

По данным Al Jazeera, вагон с телами погибших военных был снят в Киевской области.

— Они будут здесь находится так долго, как нужно. Правительство будет решать. Россия не хочет их забирать. Каждое тело — доказательство военного преступления. Поэтому если они (представители Минобороны РФ — Прим. ред) их не захотят забирать, Украина похоронит их за свой счет, — сообщил журналистам полковник Владимир Лямзин.

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