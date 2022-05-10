«Ножки старичка накрывали пледиком» 3 10.05.2022, 10:43

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Политолог Андрей Пионтковский посмеялся над Путиным на параде.

Об этом «24 каналу» рассказал и российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он увидел, как глава Кремля накрыл ноги пледом и оценил его состояние на параде.

В целом российский оппозиционный политолог сказал, что у него жалкое впечатление от увиденного и услышанного на параде 9 мая в Москве, в частности ужасное состояние Путина, который «долго так не продержится. Ни политически, ни физически».

Мол, президент страны-убийцы сейчас находится в состоянии гроги. Это сиюминутное ухудшение состояния боксера или бойца ММА после получения удара в подбородок. Также видно, что диктатор России находится во внутреннем диалоге между собой.

Не знаю, заметили ли вы щемящую деталь. Ему там охрана пледиком ножки укрывала. Очевидно приданое мерзнет, – посмеялся Пионтковский.

Он добавил, что за всю циничную речь Путин огрызнулся несколько раз в своем стиле, но в целом глава Кремля напоминает «сгорбленного сломанного старика», а накрытие его пледом это лишь подтверждает.

Рядом же 90-летние ветераны стояли по-боевому, а он в каком-то кресле-качалки с пледиком. Мне это напомнило странные ассоциации – фотографию «Ленин в Горках», когда уже выжившие из ума в таком же кресле-качалки с пледиком сидят и мычат что-то. Приблизительно такое впечатление у меня сложилось как и у большинства зрителей.

Отметим, что Андрей Пионтковский вспомнил фотографию Владимира Ленина, где больной советский вождь сидит на кресле в поселке Горки, где он и провел последние годы своей жизни.

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