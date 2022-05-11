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Украинцы разгромили колонну российских танков на переправе через Северский Донец

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  • 11.05.2022, 23:54
  • 10,270
Украинцы разгромили колонну российских танков на переправе через Северский Донец

Фото и видео.

Воины 17-й отдельной танковой бригады уничтожили переправу через Северский Донец, которую пытались навести российские оккупанты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры уничтоженной переправы появились в сети.

Пользователь фейсбука Степан Климов написал: "Я вас редко таким балую, но вот посмотрите как артиллеристы 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка, российскую понтонную переправу #банули. Нет переправы".

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