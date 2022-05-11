Украинцы разгромили колонну российских танков на переправе через Северский Донец

Украинцы разгромили колонну российских танков на переправе через Северский Донец6
- 11.05.2022, 23:54
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Фото и видео.
Воины 17-й отдельной танковой бригады уничтожили переправу через Северский Донец, которую пытались навести российские оккупанты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры уничтоженной переправы появились в сети.
Пользователь фейсбука Степан Климов написал: "Я вас редко таким балую, но вот посмотрите как артиллеристы 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка, российскую понтонную переправу #банули. Нет переправы".