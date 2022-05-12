Россия после тяжелых потерь выводит войска из Харьковской области 7 12.05.2022, 11:28

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Данные об отступлении оккупантов обнародовало Минобороны Британии.

По данным Министерства обороны Великобритании, после тяжелых потерь Россия выводит свои подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения сил.

В ведомстве отметили, что украинские силы продолжают контратаковать к северу от Харькова, отвоевывая несколько городов и сел по направлению к границе с РФ.

«Приоритет, отдаваемый Россией операциям на Донбассе, оставил подразделения, развернутые в Харьковской области, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил», — говорится в сообщении.

По данным британского Минобороны, выведенные из Харьковской области силы РФ после усиления, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец, сформировав блокирующие силы для защиты западного фланга сосредоточения основных сил России и основных путей снабжения для операций в районе Изюма.

«Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России захватить ключевые украинские города, где ожидалось ограниченное сопротивление населения», — подчеркнули в ведомстве.

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