Ресурсы РФ на исходе: Кремль поставляет своим солдатам 60-летнюю технику и вооружение 4 12.05.2022, 12:57

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Россия не способна полностью восстановить выведенные из Украины подразделения.

Россия, начавшая полномасштабную войну против Украины, не может полноценно восстановить боеспособность выведенных военных подразделений с украинской территории, поскольку западные санкции привели к упадку военно-промышленного комплекса РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

За период войны против Украины россияне потеряли ночную часть своего военно-технического потенциала, поэтому уже вынуждены поставлять в подразделения, понесшие непоправимые потери, технику и вооружение производства середины 20 века.

Даже устаревшая техника 50-60 лет РФ не может доставить подразделениям из складов долгосрочного хранения. В то же время, военных принуждают ее принимать и докладывать командованию о полной укомплектованности и обеспечении боевых частей.

"Однако, такая ситуация не смущает руководство Кремля, ему безразлично сколько и на чем отправлять "пушечное мясо" в бой за будущее "русского мира". Всегда найдется что-то, что ржавеет десятилетиями на складах и не захотели в свое время закупать даже страны" третьего мира", – написали в ГУР.

В течение апреля с баз хранения страны-агрессора снято:

18 САУ "Мста-С" из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного ПО (Уссурийск, Приморский край);

28 САУ "Акация" из 94 арсенала ГРАУ (Омск);

15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация" и 20 САУ "Гвоздика" из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.);

15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У" из 109 арсенала ГРАУ (Батарейна, Иркутская обл.).

Восстановление боеспособности и укомплектования войск Западного ПО осуществляется, в частности, путем вооружения и военной техники снятой с хранения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар).

"Теперь проржавевшее и гнилое военно-техническое эхо кремлевского "великого прошлого" становится основой российского "настоящего", - отметили в Главном управлении разведки.

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