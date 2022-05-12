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Россия потеряла еще один корабль в Черном море

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  • 12.05.2022, 14:16
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Россия потеряла еще один корабль в Черном море

На судне, которое шло в направлении острова Змеиный, вспыхнул пожар.

В Черном море оккупанты РФ лишились еще одного корабля.

Вероятно речь идет о судне тылового обеспечения проекта 23120.

Таких в России только два – «Всеволод Бобров» и «Эльбрус». Об этом источники в Главном управлении разведки рассказали Каналу 24.

По предварительной информации, в ночь на 12 мая корабль проекта 23120 шел в направлении острова Змеиный. По неизвестной причине на судне вспыхнул пожар.

Впоследствии продолжалась операция по спасению экипажа. Полночи обгоревший корабль пытался дойти до Севастополя. Вроде бы, это россиянам удалось и судно таки пришвартовали в порту. Как надолго корабль вышел из строя, неизвестно, но, по предварительным данным, судно нужно будет серьезно ремонтировать.

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