Россия потеряла еще один корабль в Черном море

Россия потеряла еще один корабль в Черном море4
- 12.05.2022, 14:16
- 5,506
На судне, которое шло в направлении острова Змеиный, вспыхнул пожар.
В Черном море оккупанты РФ лишились еще одного корабля.
Вероятно речь идет о судне тылового обеспечения проекта 23120.
Таких в России только два – «Всеволод Бобров» и «Эльбрус». Об этом источники в Главном управлении разведки рассказали Каналу 24.
По предварительной информации, в ночь на 12 мая корабль проекта 23120 шел в направлении острова Змеиный. По неизвестной причине на судне вспыхнул пожар.
Впоследствии продолжалась операция по спасению экипажа. Полночи обгоревший корабль пытался дойти до Севастополя. Вроде бы, это россиянам удалось и судно таки пришвартовали в порту. Как надолго корабль вышел из строя, неизвестно, но, по предварительным данным, судно нужно будет серьезно ремонтировать.