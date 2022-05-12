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В ООН проголосовали за начало расследования военных преступлений в Украине

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  • 12.05.2022, 20:44
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В ООН проголосовали за начало расследования военных преступлений в Украине

Резолюцию поддержали 33 страны – участницы СПЧ ООН.

Совет по правам человека (СПЧ) ООН 12 мая большинством голосов поддержал резолюцию об ухудшении ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ ООН в Twitter.

Резолюцию поддержали 33 страны – участницы СПЧ ООН, включая США, Великобританию, Украину и занявшую место РФ в Совете Чехию. 12 воздержались, Китай и Эритрея выступили против.

В резолюции Совет подтвердил свое требование к РФ о немедленном прекращении военных действий против Украины и попросил Независимую Международную комиссию по расследованию провести расследование "событий в районах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей в конце февраля и марте 2022 года, включая их гендерный аспект, с целью привлечения к ответственности виновных", сообщается на сайте ООН.

"Россия должна немедленно прекратить свою агрессию, вывести все свои силы со всей территории Украины и предоставить международным правозащитным и гуманитарным организациям беспрепятственный, немедленный и безопасный доступ к лицам, перемещенным из пострадавших от конфликта районов Украины и удерживаемым на территории России или территориях, контролируемых или оккупированных Российской Федерацией", – говорится в сообщении.

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