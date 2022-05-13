Россияне массово отказываются воевать в Украине 4 13.05.2022, 15:26

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В городе с полумиллионным населением удалось «наскрести» всего лишь 23 новобранцев.

Россияне массово отказываются от службы в армии. В городе Чебоксары, население которого составляет почти 500 тысяч человек, за месяц удалось насобирать лишь 23 контрактника.

Несмотря на все попытки руководства заманить граждан РФ на прохождение службы в Вооруженных силах по контракту, желающих по-прежнему практически нет, отметил журналист Роман Цимбалюк на своей страничке в Facebook.

"Это связано с тем, что сразу после заключения контракта военнослужащих отправляют на "специальную военную операцию" на территории Украины", - пояснил он.

По информации журналиста, за апрель месяц пунктом отбора на воинскую службу по контракту в городе Чебоксары (Чувашская республика) отобрано всего 23 человека для прохождения службы в воинских частях Центрального ВО, из которых:

21 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 12128, Тоцкое) – 2 прибыло;

15 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 90600, Рощинский) – 27 прибыло, 12 из них тут же уволилось;

30 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 45863, Рощинский) – 5 прибыло;

201 военная база (в/ч 01162, Душанбе, Таджикистан) – 1 прибыл.

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