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Над Белгородской областью РФ раздаются громкие взрывы

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  • 14.05.2022, 8:09
  • 12,164
Над Белгородской областью РФ раздаются громкие взрывы

Местные жители также сообщают о ярких вспышках.

В ночном небе над российской Белгородской областью раздаются громкие взрывы.

Жители также сообщают о ярких вспышках.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Пока что сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало, равно как и пояснений от местных властей о характере и происхождении взрывов. Местные жители в социальных сетях предполагают, что громкие звуки связаны с работой российской боевой авиации.

Отметим, ранее в российском Белгороде заявили о поврежденном железнодорожном полотне в Щебекинском районе.

Также сообщалось, что в Курской области возле границы с Украиной обрушился железнодорожный мост, причины инцидента устанавливаются.

До этого ночью возле Белгорода в селе Красный Октябрь произошел сильный взрыв на военных складах, вызвав у местных жителей настоящую панику - сети "взорвались" разнообразными сообщениями об украинских ДРГ, эвакуации из города, расставленных метках и прочее. Тогда в результате происшествия пострадали четверо российских военных. Власти объяснили причину взрыва "человеческим фактором".

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