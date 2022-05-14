Украина планирует вооружить для участия в войне миллион человек 2 14.05.2022, 8:43

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Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Украина впервые назвала число граждан, которых планирует мобилизовать в армию для участия в войне. Министерство обороны «ориентируется на потребность обеспечить 1 млн людей, которые будут бороться с врагом», заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Развертывание государственного механизма — это много формальностей даже в условиях войны. И не только в воюющей Украине. Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом», — написал Алексей Резников.

«Украина не была готова к этому полностью. Ни одна страна в таких условиях (тысячи километров общей границы на фоне многократного превосходства в ресурсах у агрессора) не была бы полностью готова. Но благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации украинского народа, действиям власти, которая сохранила управляемость страной, была организована оборона», — добавил он.

Резников отметил, что РФ значительно превосходит Украину в ресурсах, поэтому на всех уровнях велась работа «по изменению философии поддержки Украины со стороны западных партнеров».

«В конце концов произошло тектоническое смещение. За месяц Украина прошла интеграционный путь в сфере обороны, который не могла преодолеть 30 лет. Мы уже получаем тяжелое вооружение от партнеров… Три месяца назад это считалось невозможным», — рассказал глава ведомства.

До войны в армии Украины было около 250 тысяч человек.

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