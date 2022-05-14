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Reuters показал, как в Украине грузят тела российских солдат в рефрижераторные вагоны

  • 14.05.2022, 9:43
  • 4,648
Reuters показал, как в Украине грузят тела российских солдат в рефрижераторные вагоны

Фотофакт.

Украинские военные власти погрузили в вагоны-рефрижераторы тела российских солдат, собранные после боев в Киевской и Черниговской областях.

Глава военно-гражданского сотрудничества Украины Владимир Лямзин заявил, что тем самым страна действует в соответствии с международным правом и готова вернуть тела в Россию, сообщает Reuters.

Украинские военные власти погрузили в вагоны-рефрижераторы тела российских солдат, собранные после боев в Киевской и Черниговской областях.

«Согласно нормам международного гуманитарного права, а Украина им строго следует, после завершения активной фазы конфликта стороны должны вернуть тела военных другой страны. Мы готовы вернуть тела агрессору», — отметил он.

По его словам, в разных регионах Украины стояло несколько рефрижераторных поездов, где хранились тела российских захватчиков. В частности, несколько сотен тел хранились и на объекте на окраине Киева.

Ранее арабский телеканал Al Jazeera опубликовал репортаж, в котором демонстрируют вагон-рефрижератор с телами убитых в Украине российских военных.

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