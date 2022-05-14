Инфляция в России побила рекорд за последние 20 лет 1 14.05.2022, 10:49

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Сильнее всего подорожал сахар.

В годовом выражении инфляция России по итогам апреля составила 17,83%, что составляет рекорд за последние 20 лет. В Центробанке РФ допускают, что по итогам года она достигнет значений 18-23 %.

Об этом сообщает Росстат.

Продовольствие в России в апреле подорожало на 2,87 %, овощи и фрукты, что удивительно для бессменных лидеров роста, даже подешевели. Правда, всего на 0,35 %. Сильнее всего в России подорожал сахар – на 67 %.

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