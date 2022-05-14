Британский эксперт: ВСУ успехами под Харьковом могут повлечь крах армии Путина 5 14.05.2022, 18:42

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По его словам, в течение последней недели на фронте началась кульминация.

Вооруженные силы Украины оттеснили армию РФ к границе в Харьковской области, тем самым перерезав одну из основных линий снабжения русских сил в Изюме. Таким образом, в российско-украинской войне приближается переломный момент, убежден британский эксперт, научный сотрудник Королевского колледжа по изучению войны Майк Мартин.

По словам эксперта, в течение последней недели на фронте началась кульминация: русские силы перешли от наступления к обороне, и наоборот, – ВСУ перешли от обороны к наступлению.

"Эта тенденция особенно заметна в двух областях: Харьковской и Херсонской. В частности, в последней украинцы оттеснили противника обратно в город, что усложнит запланированную Россией аннексию региона", - подчеркнул Мартин.

По словам Мартина, на Харьковщине ВСУ почти вытеснили российские войска из артиллерийской зоны досягаемости города, а в одном месте – даже на расстояние 2-3 км от международной границы. Именно это "выступление" позволяет им перерезать одну из основных линий снабжения, идущих из России к ее силам в Изюме.

"Чем дольше длится война, тем лучше для Украины, а не для России. Моральный дух украинцев высок. Поставки с Запада увеличиваются, и ВСУ идут в наступление", – констатировал Мартин.

А вот наступление армии РФ низкое, считает эксперт. Причем в некоторых местах и вовсе разрушается – поставки становятся ограниченными. Скорее всего, в армии РФ, вероятно, закончились высокоточные боеприпасы, а санкции все больше будут ограничивать способность РФ производить новое оружие.

"Думаю, теперь, когда мы увидели кульминацию российских действий, мы также увидим смелость украинцев на поле боя – окружение, удары по командным пунктам и т.д.", – предположил Мартин.

Страх, паника, которые можно будет наблюдать в оккупантов, могут сыграть на руку украинцам, например, легко перерезать прибрежный связь, россияне создали между Донбассом и Крымом, считает Мартин.

"Поэтому, если украинцы умелые, они должны сосредоточиться на создании страха и паники среди российских войск. Таким образом они, вероятно, повлекут за собой полный крах среди них", – отметил военный эксперт.

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