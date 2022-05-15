Путин – Акелла, который промахнулся, и хромая на все лапы утка 5 15.05.2022, 10:21

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Бывший депутат Госдумы назвал условие смены власти в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин может быть отстранен от власти в результате поражения в войне против Украины. Так называемая идеология, связанная с Путиным, завершится, когда элиты устранят правящий режим. Также следует провести "деидиотизацию" государства, поскольку Россия за время правления действующих властей запустила машину по оболваниванию людей. Об этом заявил бывший депутат российской Госдумы, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Путина отстранят от власти после военного поражения в войне против Украины. Он уже стал "хромой уткой". После проигрыша российских войск на поле боя элиты задумаются над тем, чтобы оформить отстранение президента РФ.

"Путина нельзя оставлять у власти. Каким способом? Военные поражения. Путин – Акелла, который промахнулся. Путин – уже не мачо, а хромая на все лапы утка и так далее. Вот тогда элиты задумаются над тем, чтобы его убрать и отстранить, и тогда будет конец путинизма", - сказал Гудков.

Также он добавил, что кроме "депутинизации" в России нужно будет провести и "деидиотизацию", так как в стране был запущен механизм по оболваниванию людей.

"Путину удалось запустить конвейер по оболваниванию людей, превращению их в конченых идиотов, поддерживающих самые отвратительные дела на планете", - подчеркнул Геннадий Гудков.

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