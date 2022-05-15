Белорусы вернули украинке кота, которого российские оккупанты украли в Буче 7 15.05.2022, 19:06

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История чудесного спасения мейн-куна по кличке Макc.

Трагедии из украинских Бучи, Гостомеля, Ирпеня, Мотыжина еще не одно десятилетие будут служить источником для документальных фильмов, книг, театральных постановок и, конечно же, уголовных производств.

Одна из историй, к счастью закончившаяся хорошо, приключилась с домашним котом, восьмилетним рыжим великаном породы мейн-кун по кличке Макс. О злоключениях своего питомца «Думской» рассказала одесситка Алена Кукурузка, которая более года назад перебралась в небольшой поселок под Киевом, название которого благодаря российским палачам теперь на слуху во всем мире.

«Мы живем в трех километрах от Гостомельского аэродрома, в лесной Буче, — говорит она. Сейчас Алена с полуторагодовалым сыном нашла приют в Чехии и с содроганием вспоминает конец февраля. – Когда ночью они начали нас бомбить, я впала в какой-то ступор, обняла сына и просто сидела на кровати, никуда не хотела. Муж уговорил меня. Сошлись на том, что он отвезет нас в Житомир, а сам вернется обратно за вещами и нашим котом Максом. Я взяла один рюкзак, муж был просто в спортивном костюме. Когда мы доехали до границы Киевской области, начали звонить соседи и говорить, что поселок бомбят и высадился десант. Мы поняли, что возвращаться некуда».

В начале марта поселок оккупировали, а в доме молодой женщины поселились уроженцы российской глубинки.

«У Макса всегда полные миски воды и корма, но это все равно на пару дней, — вспоминает Алена. – Мы позвонили соседям, попросили выбить окна, но не успели. Россияне поставили у нас во дворе свой БТР, вырыли вдоль забора окоп. Сосед-дедушка не выехал и из подвала нам рассказывал, что происходит. Первое время Макса видели в поселке – он один такой рыжий».

В конце марта украинские защитники выбили неприятеля из Бучи, и мир смог увидеть «следы» российского сапога.

«Весь дом был разбит и разграблен, — рассказывает наша собеседница. – Мебель испортили, исписали матерщиной, личные вещи вытряхнули из шкафов. Все лежало в куче при выходе, наверное, собирались украсть, но не успели. А в детской комнате наши саперы обнаружили растяжку с гранатой. Мы начали искать Макса. Я надеялась, что он живой и его вывезли волонтеры, которые спасали домашних животных. 38 дней я упорно верила, что он жив. Без доказательств, вопреки тому, что все писали, что в нашем поселке был ад. Наверное, задолбала все фонды и волонтерские центры и группы поддержки Гостомеля и Бучи».

Месяц назад телефон Алены завибрировал от звонка с незнакомого номера. Звонили на вайбер из Беларуси.

«На кулоне были ваши контакты, мы не знали, звонить или нет и как вы отнесетесь к белорусам, после всего, что происходит», — сказала девушка на другом конце трубки.

Оказалось, что Макса выкрали россияне. Кот проехал больше 300 км на броне российского БТРа вместе с украденной у жителей Бучи и Ирпеня бытовой техникой. В районе Гомеля мейн-куну удалось сбежать и прибиться к местным жителям.

«Я сначала подумала, что меня разводят, — говорит Алена. – Но девушка скинула фотографию Макса и ошейника с кулоном — там на обратной стороне QR-код с моими контактами».

Белорусские волонтеры помогли сделать Максу новый ветеринарный паспорт и чип - без документов вывезти животное за границу невозможно – и передали его польским волонтерам на границе. Сейчас порядком исхудавший и постриженный кот (во время мытарств животное облили чем-то клейким) воссоединился с семьей в Чехии.

«Странно, но слова о том, что кот из Украины и что мы жили в Буче, срабатывали как код: никто с меня не взял денег, при первом знакомстве онлайн извинялись. За Лукашенко, за то что так все».

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