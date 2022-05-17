Пьяные российские солдаты перестреляли друг друга в Луганской области

Пьяные российские солдаты перестреляли друг друга в Луганской области1
- 17.05.2022, 12:18
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Один из оккупантов тяжело ранен.
Российские солдаты уже не могут обходиться на территории Украины без алкоголя. Об одном из приключений путинских из-за спиртного рассказал журналист Роман Цимбалюк.
«14 мая после одной из «посиделок» двое военнослужащих ВС РФ в Луганской области начали выяснять отношения с применением оружия. Один из них тяжело ранен, второй находится под стражей», - написал он на своей странице в Facebook.