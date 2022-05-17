Пентагон: ВСУ гонят россиян на восток и север 1 17.05.2022, 12:26

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В США отметили успехи украинского контрнаступления.

Украинские военные уже успешно переходят в контрнаступление и вернули на Донбассе несколько городов, которые ранее захватили российские оккупанты.

Нового импульса Вооруженным силам Украины для отпора врагу предало вооружение, которое дали Украине для защиты от РФ Соединенные Штаты и другие государства. Об этом рассказал высокопоставленный чиновник Пентагона во время брифинга.

"Вы уже видите, как украинцы могут переходить к контрнаступлению. На Донбассе они вернули несколько городов, которые россияне захватили ранее. И в Харькове это отличный пример того, что они делают больше, чем просто защищают город", – сказал чиновник американского Минобороны.

При этом он отметил особую роль в успешном контрнаступлении именно американских гаубиц М777, которые передали нашему государству США.

"Теперь они вытесняют русских на восток и север, и мы считаем, что на это особо влияют гаубицы, особенно в Харькове", – заявил чиновник.

Но, по его словам, не только гаубицы повлияли на успешное контрнаступление, а и другое вооружение, которое предоставляют государства-партнеры.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что по состоянию на это время 74 из 90 упомянутых гаубиц от США уже задействованы в противостоянии врагу. Такие гаубицы позволяют вести дальний огонь с закрытых позиций.

США предоставили Украине мощные гаубицы М777

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предоставляют Украине для защиты от РФ 155-мм гаубицы M777 американского производства.

Это полевая буксируемая гаубица, которая изготавливается компанией BAE Systems. Она считается самой легкой гаубицей подобного типа и может транспортироваться на внешней подвеске вертолета.

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