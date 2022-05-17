Дело идет к разгрому 6 Альфред Кох

17.05.2022, 14:52

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Альфред Кох

Восемьдесят второй день войны был фееричным.

Никогда я не получал такого удовольствия слушая Путина. На заседании ОДКБ он заявил, что не видит больших проблем для России в связи с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

Типа: одно дело, вступить в НАТО, а другое дело - разместить у себя военную инфраструктуру НАТО, военные базы там, ядерное оружие, то да се... А покуда этого всего нет, то и кипеш поднимать преждевременно. Так что мы как-то отреагируем, но как, надо посмотреть и вообще мы не паримся на эту тему...

Я аж прямо с койки вскочил (вы не забыли? Я болею! Да куда там, я аж сам забыл!) и закричал: нет, вы только посмотрите на этот сгусток интеллекта! Сколько он нам всем крови выпил своими рассказами про подлетное время, сколько нервов испортил страшилками про приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России в случае принятия в НАТО Украины и что никак этого терпеть невозможно и вообще бился как бешеный в припадке!

И это про страну, про которую еще даже никто не заикался насчет ее принятия в НАТО. Это тогда, когда ему открыто говорили, что если так и случится, то не при нашей жизни и так далее! И уж тем более, никто даже не планировал размещать в Украине никаких военных баз и атомных бомб.

А тут две страны, с такой же примерно протяженной границей с Россией вступают в НАТО буквально вот сейчас - и оказывается это не страшно... И нет проблем. Нас это не очень беспокоит... Фи, подумаешь... Делов-то...

Дядя Вова! Ты дурак? Ты че, не понимаешь, как глупо и смешно ты теперь выглядишь? Какой еще более бессмысленной и чудовищной после этих твоих пассажей выглядит теперь затеянная тобой война с Украиной?

Впрочем, эта поросячья морда уже вообще потеряла рассудок. Он, видимо, уверен, что он даже пердит духами, поэтому не очень парится насчет того, какие слова вылетают из его ротового отверстия. Он уверен, что им руководит Божественное Провидение и в нужный момент вкладывает ему в уста нужные слова. И поэтому лепит от вольного, что первое взбредет ему в голову.

Однако Песков сразу почуял неладное и кинулся страховать своего шефа, чтобы придать видимость хоть какой-то логики его словам. Но получилось еще хуже. Песков глубокомысленно заявил, что Россия, мол, не парится по поводу того, что Швеция и Финляндия вступают в НАТО потому, что у России с ними нет территориальных споров, а с Украиной - есть.

Я тут уже второй раз подпрыгнул (вы не забыли? Я же болею!): Точно, Песков? Ты ничего не перепутал? Ты уверен, что у тебя нет территориальных споров с Финляндией, а? Помнится мне, что кто-то у кого-то 30% территории увел в 1940 году... Я ничего не путаю?

Ах, вы это уже отрегулировали? Что ты говоришь! У вас даже договор на этот счет подписан? И там написано, что никто не имеет никаких претензий...

Надо же какой ты вдруг стал законник. В договора веришь... А ничего, что у вас с Украиной такой же точно договор был? И что ей это дало? Плюнули вы на этот договор и оттяпали себе Крым. Да и Донбасс де-факто оттяпали, чего уж тут. Зачем теперь-то врать?

Почему оттяпали? Известное дело почему: потому, что сильнее были, поэтому и оттяпали. А вы не боитесь, что так можно и с вами поступить? Вот станет Финляндия за счет НАТО сильнее вас и заберет назад свои земли, которые вы у нее по беспределу отобрали. И что ты тогда скажешь? А как же наш договор? Самому не смешно?

Не, реально: нельзя уповать на священную силу договора тому, кто сам такими договорами подтирается в сортире. Придумал бы что-нибудь поинтереснее. Например, что у нас нет к Финляндии претензий, а если у нее есть, то это ее проблема, нам на ее претензии плевать, к нам она не сунется, поскольку у нас есть атомная бомба.

Так всяко лучше. Но тоже вяло. Сегодня у вас к Финляндии нет претензий, а завтра - появятся. Ведь появились же они ни с того, ни с сего у Сталина в 1939 году. Не было, не было, и вдруг раз - появились! Или вы свято храните верность однажды заключенным договорам? В каком месте тут смеяться? Это же смешно, Песков! Разве ты не видишь, что это смешно? Смешно до слез...

Ой данунах... У меня просто нет слов. Песков был клоуном при царе, а теперь уже и царь стал клоуном. И кто теперь Песков? Клоун при клоуне? А там еще Медведев на место клоуна претендует... Пыжится... Не тресни от натуги, мальчик. Иди уточек покорми. И у мамки сисю возьми. Пососи, успокойся. А может водочки?

Тьфу, банка опарышей, а не власть. Ни ума, ни чести, ни совести. Одна алчность и трусость....

А тем временем в Мариуполе наступает, похоже, финал драмы «Азов - сталь». Что-то там происходит. Какие-то автобусы вывозят куда-то какое-то количество людей... Ничего никто толком не объясняет, а я не хочу заниматься гаданием на кофейной гуще. Подождем официальных заявлений.

Ясно одно: защитники Мариуполя с лихвой выполнили боевую задачу и почти три месяца сковывали большую группировку вражеских войск не давая противнику бросить их на другие направления. ( Напомню, что героическая оборона Брестской крепости в 1941 году длилась один месяц).

Это чистой воды подвиг с любой точки зрения. И если у российской армии остались хотя бы отдаленные представления о воинской чести, то они должны с уважением отнестись к этим героям.

Тем более, что им предложено обменять этих бойцов на всех (!) пленных россиян, которые сейчас находятся в распоряжении ВСУ. С любых позиций это хорошая и честная сделка. Что может помешать россиянам пойти на нее? Только одно: глупость и животная злоба...

Да собственно это единственное, что и отличает их от обычных людей. То, что, видимо, Путин и имеет в виду, когда говорит об их уникальном генетическом коде, о дополнительной русской хромосоме... Заметьте, я ничего не придумываю, это почти цитата...

Так или иначе. Есть у них лишняя хромосома (как у даунов) или нет, но дела у них плохи. Наступление в Донбассе не задалось. Под Харьковом и Херсоном все херово. И дело идет к разгрому. А все потому, что они влезли в гиблое, неправое дело. И такой исход - абсолютно закономерен.

Идет, идет к украинским солдатам оружие победы. И скоро пойдут они в наступление. Потому, что наше дело - правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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