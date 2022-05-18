Более 28300 военных и 1250 танков: названы потери оккупантов за время вторжения в Украину

Более 28300 военных и 1250 танков: названы потери оккупантов за время вторжения в Украину2
- 18.05.2022, 10:31
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Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные.
С начала полномасштабной войны в Украине российские войска потеряли более 28 300 военнослужащих из личного состава. При этом уничтожены более 440 беспилотников.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
▪ Личный состав - около 28300 (+400) человек ликвидировано
▪ Танки - 1251 (+16)
▪ Боевые бронированные машины - 3043 (+34) од,
▪ Артиллерийские системы - 586 (+8)
▪ РСЗО - 199 (+1)
▪ Средства ПВО - 91 (+1)
▪ Самолеты - 202 (+1)
▪ Вертолеты - 167 (+0)
▪ БПЛА оперативно-тактического уровня - 441 (+5)
▪ Крылатые ракеты - 102 (+5)
▪ Корабли/катера - 13 (+0)
▪ Автомобильная техника и автоцистерны - 2137 (+28)
▪ Специальная техника - 43 (+0).
В Генштабе сообщили, что наибольшие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.