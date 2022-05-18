Более 28300 военных и 1250 танков: названы потери оккупантов за время вторжения в Украину 2 18.05.2022, 10:31

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Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные.

С начала полномасштабной войны в Украине российские войска потеряли более 28 300 военнослужащих из личного состава. При этом уничтожены более 440 беспилотников.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника:

▪ Личный состав - около 28300 (+400) человек ликвидировано

▪ Танки - 1251 (+16)

▪ Боевые бронированные машины - 3043 (+34) од,

▪ Артиллерийские системы - 586 (+8)

▪ РСЗО - 199 (+1)

▪ Средства ПВО - 91 (+1)

▪ Самолеты - 202 (+1)

▪ Вертолеты - 167 (+0)

▪ БПЛА оперативно-тактического уровня - 441 (+5)

▪ Крылатые ракеты - 102 (+5)

▪ Корабли/катера - 13 (+0)

▪ Автомобильная техника и автоцистерны - 2137 (+28)

▪ Специальная техника - 43 (+0).

В Генштабе сообщили, что наибольшие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

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