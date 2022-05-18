Нравится — не нравится, империя развалится 7 Герман Обухов

18.05.2022, 10:49

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Как ни крути.

История развивается по спирали и повторяется – это всем известно. Однако, как писал английский новеллист и философ Олдос Хаксли: "Быть может, величайший урок истории действительно состоит в том, что никто никогда и ничему не научился из истории". Особенно в этом преуспели безбашенные лидеры России. Если бы Путин перед тем, как выйти на Красную площадь 9 мая и зачитать свою гнилую речь, полистал историю Великой Отечественной, он открыл бы для себя удивительную вещь. Америка своим ленд-лизом спасла Советский Союз от оккупации нацистской Германии.

Это понимают все, кроме российских ура-патриотов. Солдат без обмундирования и оружия это пушечное мясо. Соединенные Штаты одели советскую армию, накормили тушенкой, дали самолеты Кобра, грузовики Студебеккер и много чего еще крайне необходимого для победы. 7 ноября 1941 года (тоже символическая дата для СССР) президент Рузвельт подписал закон о ленд-лизе. С начала весны 1942 года атаки немецкого Вермахта на советский фронт начали захлебываться. История повторилась: 9 мая президент Байден подписал России приговор в виде ленд-лиза для Украины.

Теперь вкратце глянем на историю Великой Отечественной войны и как она зеркально отразилась в войне России против Украины. Гитлер не ожидал столь яростного сопротивления советской армии и народа, зная о ГУЛАГе и репрессиях в Советском Союзе. Он предполагал, что его армию будут встречать хлебом-солью как освободителей. Его блицкриг провалился и уткнулся в Москву. Один к одному мы видели безуспешный демарш неонацистской армии России на Киев и полное фиаско с ожиданием братания украинцев и российских солдат. Азовсталь стал Брестской крепостью, а Мариуполь - Сталинградом. Москва еще не получила Курскую дугу, но все впереди, когда в Украину придут Абрамсы и Меркавы . Точно также, как 3-му Рейху пришлось отдать оккупированные Судеты, тоже самое произойдет с Донбассом и Крымом. Теперь в этом нет сомнений, вопрос лишь времени. Надо ли гнать российских неонацистов до Москвы и освобождать Россию? Пусть решают в Вашингтоне и Брюсселе.

Что в сухом остатке есть у Кремля? Собрать ОДКБ и спросить у всех его участников: "Если Украина при содействии Запада пойдет возвращать себе Донбасс и Крым, вы поддержите нас в борьбе с их экспансией?" В открытом режиме заседания все единогласно заверили "главшпана" Путина, что – да, а в закрытом заседании показали кукиш в кармане, кроме Лукаша. Тут как ни крути: нравится – не нравится, империя развалится.

Герман Обухов, "Обозреватель"

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