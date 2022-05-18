Украинская артиллерия разнесла командный пункт с офицерами Черноморского флота РФ на Донбассе 8 18.05.2022, 13:49

9,090

На данный момент известно о 3 погибших и более чем 14 раненых командирах морской пехоты врага.

В результате артиллерийского удара подразделениями ВС Украины в Донецкой области был уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота РФ, сообщил журналист Роман Цимбалюк.

На данный момент известно о 3 погибших и более 14 раненых офицеров командного состава бригады, в том числе:

ВРИО командира 810 обр МП полковник Ян Суханов – тяжело ранен;

начальник связи 810 обр МП капитан Андрей Бушмин – тяжело ранен;

командир 542 десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков – тяжело ранен;

ВРИО командира 382 отдельного батальона МП майор Леонид Смирнов – тяжело ранен;

командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи 546 огсадн капитан Виктор Ершов – тяжело ранен (оторвана рука).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».