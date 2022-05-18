Украинская артиллерия разнесла командный пункт с офицерами Черноморского флота РФ на Донбассе

Украинская артиллерия разнесла командный пункт с офицерами Черноморского флота РФ на Донбассе8
- 18.05.2022, 13:49
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На данный момент известно о 3 погибших и более чем 14 раненых командирах морской пехоты врага.
В результате артиллерийского удара подразделениями ВС Украины в Донецкой области был уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота РФ, сообщил журналист Роман Цимбалюк.
На данный момент известно о 3 погибших и более 14 раненых офицеров командного состава бригады, в том числе:
ВРИО командира 810 обр МП полковник Ян Суханов – тяжело ранен;
начальник связи 810 обр МП капитан Андрей Бушмин – тяжело ранен;
командир 542 десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков – тяжело ранен;
ВРИО командира 382 отдельного батальона МП майор Леонид Смирнов – тяжело ранен;
командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи 546 огсадн капитан Виктор Ершов – тяжело ранен (оторвана рука).