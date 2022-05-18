У Путина не хватило денег: российский бизнес оплачивает кадыровских наемников в Украине 18.05.2022, 17:55

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Командование РФ панически пытается собрать и отправить на фронт как можно больше людей.

Военно-политическое командование России панически пытается собрать и отправить на фронт как можно больше людей. При этом качество такого личного состава, возможность обеспечения их амуницией и бронетехникой Путина вообще не волнует.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, количество санитарных и необратимых потерь в российской армии настолько велико, что оккупантам срочно требуются дополнительные ресурсы для сдерживания позиций. Поэтому второй месяц в стране-агрессоре продолжается скрытая мобилизация.

Принялись такие меры после того, как провалились все пропагандистские потуги Кремля по собранию на войну большого количества добровольцев. Поэтому Путин решил отправлять в Украину срочников, которых призовут во время весенней кампании. Однако быстро собрать и отправить на нашу территорию всех фактически мобилизованных новолуний в России не могут, поэтому пополнение разбитых группировок продолжается за счет фактически наемников.

Кадыровские войска пополняются наиболее быстро

Тикток воинов Рамзана Кадырова на передовой почти невозможно увидеть. Особенно после того, как они не успели бежать из Гостомеля и понесли огромные потери. Впрочем, даже несмотря на то, что на первой линии фронта кадыровские воины не бывают, погибших и раненых у них немало – снаряд прилетит, то кто-то на мину во время съемок наступит.

Поскольку группировки кадыровцев занимают в захватническом войске отдельное место, "уставшие" после расстрелов светофоров и боев с пустыми зданиями оккупантов нередко отправляют на ротацию, позволяют им ездить домой, а также вообще разрывать контракты.

Именно из-за отдельного статуса этих извергов вообще не отправляют даже в места возможного попадания в бой, особенно если подразделение к этому понесло хотя бы какие-то потери. Кадыровские отряды считаются небоеспособными, если во взводе или роте не получается хотя бы 5% личного состава. Россиян при этом вынуждают воевать вообще до последнего.

Фактически группировки кадыровцев делают на войне несколько функций:

• повышают моральный дух россиян с помощью видео в тиктоке;

• запугивают и расстреливают дезертиров или отказывающихся идти в бой;

• занимаются устрашением гражданского населения украинских городов.

Именно потому, что Кадыров фактически является российским квазицарем, отряды его наемников пополняют за счет государства гораздо быстрее, чем все остальные подразделения вооруженных сил. То же самое касается и подразделений вооруженных сил России из Чечни.

Кадыровцы получают сумасшедшие средства от российского бизнеса

По данным украинских спецслужб, социальная ситуация на Кавказе изрядно подталкивает мужчин к тому, чтобы отправиться в армию. Тем более если речь идет об отрядах Чеченской республики, где зарплаты существенно отличаются от средних в российских армиях. С мая каждому боевику Кадырова обещали дополнительные выплаты от российского бизнеса.

Власти заставили некоторые крупные предприятия выплачивать немалые средства для поддержки отрядов. Кроме основной зарплаты наемники должны получать боевые и неофициальные выплаты на банковскую карту – от 200 до 300 долларов в день. И это свидетельствует о том что Россия не может в полной мере позволить себе удерживать кадыровские войска.

Теперь подразделения предатели народа Ичкерии содержатся гораздо лучше – за деньги россиян, которых те же кадыровцы и убивают в составе расстрельных бригад. При этом ни к каким изменениям на фронте усиление набора в кадыровские группировки не приведет, поскольку воевать они никто из боевиков не собирается.

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