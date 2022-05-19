Путин все профукал 2 Игорь Петренко

19.05.2022, 11:46

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Как Пашинян в присутствии главы Кремля и Лукашенко вбил гвоздь в крышку гроба ОДКБ.

"Столь никчемного сборища, как последнее заседание ОДКБ, я не видел давно. Кроме Беларуси и России присутствие других членов было исключительно протокольным. Да и у самого Александра Лукашенко, наверное, в голове был только один вопрос: "Что я здесь делаю?".

По содержательной части Лукашенко предлагает противостоять НАТО в соцсетях. Правильный подход, потому что в других сферах шансов ноль. Еще звучали интенции улучшить координацию и сплоченность членов ОДКБ. Но гвоздь в гроб этой организации вбил Пашинян, который напомнил, что ОДКБ не просто не помогла Армении в войне за Карабах, но продолжала продавать оружие их противнику.

Вы представляете уровень ничтожности этой организации? Твои "союзники" продают твоему врагу оружие, а ты, как л*х, должен благодарить их за это.

Выступление Путина вообще было феерическим. Оказывается, Россия не против вступления Финляндии и Швеции, потому что у нее с этими странами проблем нет! Что!? Как же заявления о том, что НАТО должно убраться в границы 1997 года? Забыли? Не то имели в виду? А причем тогда были ультиматумы Западу? Оказывается, что не сам факт расширения представляет угрозу, а наличие военной инфраструктуры? То есть страны становятся членом альянса, их войска, соответственно, становятся армией НАТО, но проблемы в этом нет?! Приближение границ "вражеского НАТО", с которым "Россия воюет в Украине" – это уже не беда?! Ну, а чего бы здесь не вспомнить о времени прилета ракеты из Финляндии в Питер, например? Для любого критически мыслящего человека такое на голову не налезет, но хуже всего то, что россияне съедят это де*ьмо, да еще и поблагодарят Путина. Глупость – это реально трагедия русского народа.

Путин все профукал, все геополитические позиции России. "Северный поток-2", расширение НАТО, полезность для Китая, влияние на Украину и т. д.

И сделал он это благодаря своему слабоумию и жесткому отпору украинского народа, который, сплотившись, дал изрядно по зубам русским захватчикам и разбил миф о "второй армии мира". Ну и как тут не вспомнить известное выражение (если не ошибаюсь, самого Зеленского): комик может стать президентом, а вот президент, который превращается в комика – это трагедия. Сегодня Путин реально похож на клоуна, еще и посредственного. И в этом себе прекрасно отдают отчет другие участники ОДКБ, которые вряд ли захотят иметь дело с хромой уткой Путиным и страной-неудачницей Россией.

Единственной соломинкой, за которую хватается Путин, и которую, как мантру, повторяют другие участники ОДКБ, является вроде бы положительный кейс участия организации в "урегулировании ситуации в Казахстане", когда "большие" и "мощные" войска вышли против гражданского населения. Это крайний цинизм и примитивизм. Поэтому ОДКБ – это организация, которая теоретически может помочь кому-то из участников сохранить власть, хотя и это не факт. Ничего большего она не может предложить своим членам. Поэтому история мертворожденного института доходит до своего логического конца. Аминь!

Игорь Петренко, "Фокус"

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