Китайские патологоанатомы для режима Путина 3 Андрей Пионтковский

19.05.2022, 15:46

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Андрей Пионтковский

Даже великие кремлевские геополитики уже догадываются о масштабе развёртывающейся катастрофы.

В ходе любой войны трудно ожидать объективных оценок боевых действий от противоборствующих сторон. Поинтересуемся поэтому отстраненным взглядом внешнего наблюдателя. И не русофоба какого-нибудь англосакского, а самого что ни на есть больше чем союзника, традиционной дружбе с которым нет предела. Стоящего с нами спиной к спине, как любит повторять сиятельный внук Молотова-Риббентропа. Российскому читателю стали доступны закрытые доклады ведущих китайских экспертов, долгие годы консультировавших высшее руководство КНР.

Вот сжатый дайджест этих документов (такой же примерно текст лежит, скорее всего, и на столе Председателя Си):

"Российско-украинская война оказала на глобальный мир многомерное воздействие, в определенной степени превышающее значение событий 11 сентября 2001 года. Можно сказать, что она стала рубежом в мировой истории.

Грядущее поражение России уже очевидно. Так называемое возрождение, или оживление России под руководством Путина – ложь, его просто не существует. Упадок РФ очевиден в экономической, военной, технологической, политической и социальной сферах, он оказал серьезное негативное влияние на российскую армию и ее боевые возможности.

Провал русского блицкрига и неспособность добиться быстрой победы ознаменовали начало поражения России. Размеры ее ВПК и финансирования армии несоизмеримы с ее статусом так называемой военной сверхдержавы, они не могут обеспечить высокотехнологичную войну стоимостью сотни миллионов долларов в день. Проигрыши на поле боя, обусловленные нищетой армии, бросаются в глаза. Каждый день затягивания войны – тяжелое бремя для страны.

Поколенческие различия между РФ и США (НАТО) в области вооружений и технологий, военных концепций и способов ведения войны еще более оттеняют преимущества одной стороны и недостатки другой.

Россия сегодня уже не может решать, когда и как закончить войну. Она пытается закончить ее как можно скорее, чтобы удержать то, что завоевала. Но это ей не удается. РФ утратила в ходе конфликта стратегическое лидерство и инициативу.

Что еще более важно, прямое участие США и Великобритании в войне углубляется и расширяется. Все это говорит о том, что война будет вестись до тех пор, пока Россия не будет побеждена и наказана.

РФ никогда по-настоящему не признавала независимость бывших советских республик, часто нарушала их территориальную целостность и суверенитет. Российская военная кампания против Украины – отнюдь не исключительный эпизод, а важная часть стратегии России по восстановлению своей империи.

Не удивительно, что страны постсоветского пространство, в том числе участники ОДКБ и ЕАЭС, за исключением Белоруссии, отказались поддержать Россию. Поражение РФ окончательно лишает ее надежды на восстановление старой империи. Россия будет значительно ослаблена, изолирована и наказана.

Украина вырвется из орбиты и сферы влияния России (если у России вообще есть хоть какая-то сфера влияния) и станет членом большой европейской семьи, то есть Европейского союза. Другие постсоветские государства в разной степени пройдут новую дерусификацию."

Шокирующее, конечно, чтение для окормляемого скабеевыми и соловьевыми глубинного теленарода. Думаю, однако, что даже великие кремлевские геополитики уже догадываются о масштабе развёртывающейся катастрофы. Несколько неожиданно звучит настойчивое педалирование нашими односпиниками темы послевоенного наказания России. Уж не собираются ли они принять в этом увлекательном процессе деятельное участие?

В целом же высокопрофессиональные китайские патологоанатомы Гао Юйшэн и Фэн Юйцзюнь авторитетно засвидетельствовали через четверть века справедливость диагноза, поставленного мною новорожденному путинизму еще в январе 2000 года:

Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России.

Путинизм – это война, это "консолидация" нации на почве ненависти к какой-то этнической группе, это – наступление на свободу слова и информационное зомбирование, это изоляция от внешнего мира и дальнейшая экономическая деградация.

Путинизм – это (воспользуемся излюбленной лексикой г-на и.о.президента) контрольный выстрел в голову России.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

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