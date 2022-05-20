Белорусов опять предают: США хотят отменить санкции против «Беларуськалия» 44 20.05.2022, 9:50

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Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Американское издание The Wall Street Journal написало от том, что США готовы приостановить санкции в отношении белорусского калия взамен за согласие Беларуси на транзит украинского зерна в Клайпеду

Это не снимает потребности деблокады черноморских портов, так как белорусский и польский железнодорожные пути транзита вместе способны обеспечить лишь 10% украинского продовольственного экспорта. Без украинской сельхозпродукции странам третьего мира грозит голод.

Тема экспорта украинского зерна стала в четверг предметом дискуссии в Совете Безопасности ООН. В заседании лично приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Война, блокада Россией черноморских портов и ракетные удары по украинской железнодорожной инфраструктуре заблокировали поставки на рынки украинского зерна и масла. Это не только оставило Киев без источников доходов, но и угрожает голодом десяткам миллионам людей в Азии и Африки, что потенциально может привести к цепи политических потрясений и гуманитарных катастроф.

В украинских зернохранилищах зависло 20 миллионов тонн зерна. Без него цены на продукты питания вырастут. Для населения стран Запада это не критично, но рост цен на еду в таких странах, как Египет, Марокко, Шри-Ланка, Пакистан и т.д. может привести к кризису, волны которого докатятся далеко.

«Мы работаем над достижением такого пакетного соглашения, которое позволит экспорт сельхозпродукции Украиной не только железнодорожным путем, но и через Черное море, и выведет российские продукты питания и удобрения на мировые рынки без всяких ограничений», — сообщил Гутерриш в четверг.

Однако дипломаты говорят, что Россия не идет на сущностный контакт в вопросе деблокады Черноморского побережья Украины.

Вот почему вчера Вашингтон рассматривал вопрос поставки Украине американских противокорабельных ракет «Гарпун» и других вооружений, которые позволили бы украинцам расчистить морские пути к Одессе. Одновременно вчера стало известно, что Франция разместит в районе Констанцы в Румынии противовоздушный комплекс «Мамба» радиусом действия около 100 км.

Одновременно власти США рассматривают транзит украинского зерна через Беларусь как альтернативу. Власти США предлагают приостановить на полгода санкции против белорусского калийного сектора, если Минск согласится на транзит украинского зерна через свою территорию, сообщает The Wall Street Journal.

Идея заключается в перевозке зерна из Украины железной дорогой через Беларусь к порту в городе Клайпеда (Литва).

Западные страны внесли в санкционный список компанию «Беларуськалий» — одного из крупнейших производителей калийных удобрений в мире — в 2021 году, в ответ на фашизацию режима в Беларуси и попытки дестабилизировать европейские страны засылкой мигрантов. Позже под ограничения попала и «Белорусская калийная компания» (БКК). Однако реально санкции против белорусского калия заработали только в феврале 2022 года, когда Литва прекратила транзит этого сырья, что закрыло его путь на рынки. И это самые болезненные санкции, которые когда-либо вводились против лукашистов.

The Wall Street Journal» отмечает, что белорусского пути, однако, недостаточно для перевозки тех огромных объемов зерна, что экспортирует Украина, которая в последние годы собирает огромные урожаи. Представьте себе, что Украина в 2021 году собрала около 107 миллионов тонн зерна против примерно 7 млн тонн, которые собрала Беларусь.

По железной дороге можно будет перевезти только 10% довоенных экспортных объемов поставок из Украины, приводит издание мнение Сары Менкер, руководителя отдела сельскохозяйственной аналитики компании Gro Intelligence. «Этого недостаточно», — сказала она на заседании Совета безопасности, куда ее пригласили в качестве эксперта.

Чиновники ООН также считают, что возвращение белорусского и российского калия на рынок важно для сохранения урожайности в разных странах планеты. Западные страны заявляют, что санкции против России не затрагивают удобрений, сельхозпродукции и других сфер, имеющих продовольственное и гуманитарное значение.

Отмена санкций на поставки калия дала бы преступному режиму в Минске источник валюты, в условиях когда в марте и апреле падение ВВП против уровня 2021 года под влиянием санкций и потери украинского рынка составило около 5%. Снятие санкций представляет для стран Запада также моральный вопрос. Ситуация с правами человека в Беларуси не улучшилась, фашизация режима продолжается, и Беларусь предоставила свою территорию для агрессии против Украины. По-прежнему остро стоит вопрос: а как же быть с освобождением белорусских политзаключенных?

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