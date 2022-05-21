Украинские бойцы ликвидировали командира роты ГРУ и группу русских офицеров 8 21.05.2022, 13:27

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Оккупанты несут огромные потери в командном составе.

Украинские бойцы ликвидировали еще одну группу росси йских офицеров.

В «груз 200» обращены следующие командиры оккупантов:

- командир зенитной батареи 37 ОМСБр капитан Тихоньких Сергей из Кяхты (Бурятия);

- командир роты 22 обрспн ГРУ капитан Евсеенко Денис;

- летчик - штурман капитан Плана Вадим из Саратова;

«Пропустили занятия по топографии, поэтому заблудились на «учениях», но уже правильно вернулись домой», — пишет «Оперативный ВСУ».

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