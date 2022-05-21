Дмитрий Кулеба: Украина наладила два альтернативных маршрута для экспорта продовольствия 21.05.2022, 13:37

РФ продолжает блокировать украинские порты в Черном море.

Украина вместе с партнерами наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольствия и спасения Африки и других регионов от голода.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия подвергает миллионы людей риску голода, блокируя наши порты. Вместе с партнерами Украина установила два альтернативных сухопутных маршрута для доставки экспорта продовольствия и спасения Африки и других регионов от голода», — написал Кулеба в Twitter.

Он также отметил, что Россия должна прекратить блокаду, чтобы разрешить полный и свободный экспорт.

Напомним, что американское издание The Wall Street Journal написало от том, что США готовы приостановить санкции в отношении белорусского калия взамен за согласие Беларуси на транзит украинского зерна в Клайпеду.

Отмена санкций на поставки калия дала бы преступному режиму в Минске источник валюты, в условиях когда в марте и апреле падение ВВП против уровня 2021 года под влиянием санкций и потери украинского рынка составило около 5%. Снятие санкций представляет для стран Запада также моральный вопрос. Ситуация с правами человека в Беларуси не улучшилась, фашизация режима продолжается, и Беларусь предоставила свою территорию для агрессии против Украины. По-прежнему остро стоит вопрос: а как же быть с освобождением белорусских политзаключенных?

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